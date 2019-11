Beber agua es algo básico para vivir, no descubrimos nada con ello, pero a veces nuestra vida diaria nos impide tan siquiera prestar atención a lo más básico. Pensamos que bebemos lo suficiente, pero probablemente no sea así. Hay muchas apps desde hace muchos años que nos invitan a recordarnos cuándo tenemos que beber agua, pero estas normalmente se basan en parámetros muy básicos que no tienen en cuenta factores ambientales que pueden afectar directamente al ejercicio de beber agua todos los días. Pero ahora hemos conocido una nueva app que nos permite precisamente hacer un seguimiento de lo que estamos bebiendo, y lo que es más importante, lo que necesitamos beber a lo largo del día.

¿Qué nos aporta esta app?

Como os decía, las apps para contar los vasos de agua que hemos bebido son muy comunes, y sobre todo básicas. Más bien aportan poco porque debemos ir añadiendo los datos y son simplemente un mero recordatorio, pero esta app para los iPhone es diferente, y es lo suficientemente inteligente como para proponer de manera diferente a las personas beber agua en base a sus circunstancias personales. Esta app se llama Thirstic: Smart Water Tracker y precisamente presume de ser la primera app de este tipo completamente inteligente. Porque lo que hace esta app no es solo recordarnos cada cuántas horas debemos beber agua, sino que lo hace teniendo en cuenta diferentes parámetros de nuestra actividad diaria.

Sed: Smart Water Tracker | Tapcode

Por ejemplo, tiene en cuenta nuestra actividad física, la que estamos haciendo a lo largo del día, y toda la que hemos hecho en las últimas semanas o meses. Y además de esos datos, también tiene en cuenta la meteorología real que hace en ese momento o el que va a hacer en las próximas horas. Por lo tanto la meteorología tiene también un peso importante en las recomendaciones que nos hace para beber agua. Por tanto, si hemos hecho más ejercicio del normal y la temperatura actual y la que se espera en las siguientes horas también, lo normal es que nos recuerde que debemos beber agua más frecuentemente.

Por tanto las recomendaciones que recibiremos para beber agua no serán iguales todos los días, ni dependerán solo de que le digamos que hemos bebido un vaso o dos. La app calculará todos los parámetros y variables de la actividad y el tiempo para darnos la recomendación de beber agua en un momento diferente y adecuado del día. Dentro de los parámetros de la app podemos elegir si queremos tener una ingesta de agua más alta o baja para nuestro gusto, independientemente de las condiciones climáticas que nos rodeen o de la ingesta mínima que tengamos que hacer todos los días, que siempre será la mínima que nos recomendará la app. Por tanto es la primera de estas aplicaciones que realmente nos recomienda beber el agua que necesitamos, y no la que una tabla estándar nos indica cuándo deberíamos beber. Ahora en pleno otoño y entrando en el invierno quizás no es tan necesaria, pero en los meses de verano puede ser una gran aliada en las olas de calor.