Hace un par de meses os contábamos que ToTok, una popular app de mensajería, había sido retirada de Google Play y la App Store de Google por problemas relacionados con la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios. Ahora hemos conocido que esta app, que había vuelto hace solo unas semanas a la tienda de Google, ha vuelto a ser retirada, y todo hace indicar que por causas similares a la de la primera vez que fue eliminada de la tienda de Google. Una app por tanto que no debería estar instalada en nuestro móvil.

Ha sido acusada de espionaje de nuevo

Esta app, aunque no es demasiado conocida en España, había comenzado a ganar popularidad en Estados Unidos, donde su número de descargas había aumentado bastante antes de que se eliminara de ambas tiendas por las informaciones aparecidas en The New York Times, donde se alertaba que según el experto de seguridad del periódico, esta app era en realidad una herramienta para rastrear a usuarios de Emiratos Árabes Unidos y también de países extranjeros, por parte de funcionarios del gobiernos de aquel país.

ToTok | APKPure

Entonces, después de haber sido eliminada la app de las tiendas, ToTok declaró que no había motivo para haberlo hecho, y que todo se había llevado a cabo a través de información errónea generada por personas que solo buscaban distraer la atención. También aseguraban que la app había sido creada con la seguridad y la privacidad del usuario en mente. Pues bien, ahora sin una explicación mediante, Google Play ha vuelto a borrar esta app de su tienda, tal y como ha explicado el medio The Verge, que ha preguntado a Google el porqué del borrado de la app y no ha recibido información alguna como respuesta.

Así que en menos de dos meses la aplicación de mensajería ha sido retirada de Google Play en dos ocasiones, entendemos que esta segunda vez también como consecuencia de que la aplicación haya podido seguir funcionando con un trasfondo opaco en cuanto a seguridad, como ya le ocurrió la primera vez, todo apunta lógicamente a eso. Así que la app ha tenido una segunda corta vida en Google Play, ya que llegó de nuevo a la tienda el pasado mes de enero, por lo que no ha durado mucho en la tienda de Google.

Ya en su momento os advertíamos que no era una buena idea mantener instalada esta app en vuestro móvil, ya que por lo que hemos ido conociendo no parece tener una buena reputación a la hora de tratar la privacidad de los usuarios. Y entendemos que si ya cuando se retiró en diciembre era por estos motivos, si la has vuelto a descargar en esta segunda etapa lo más lógico es que siguiera conservando alguna de estas “puertas traseras” desde las que esos funcionarios de emiratos espiaban a los usuarios. Veremos si en las próximas horas Google se pronuncia acerca de esta nueva retirada de su tienda de la misma app.