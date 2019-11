Existe un gran abanico de aplicaciones que están enfocadas al bienestar digital, es decir, a hacernos ver lo mucho que dependemos de los Smartphones y de todo lo que estos nos ofrecen. Google ha lanzado recientemente varias aplicaciones con el objetivo de despertar conciencia acerca de cuánto estamos atados a nuestros teléfonos móviles y en qué empleamos nuestro tiempo.

Entre las diversas aplicaciones que ha creado Google con este fin, destaca una de ellas por encima del resto. Su nombre es Desert Island, un launcher que sustituye momentáneamente al de Android y nos revela información de interés de nuestras apps, para que podamos descubrir cuánto tiempo empleamos en cada una y cuáles utilizamos con más frecuencia. Si quieres obtenerla sólo tienes que seguir unos pasos sencillos, que te mostramos en un tutorial en vídeo.

¿Quieres saber qué aplicaciones son realmente importantes para ti? O, más bien, ¿a cuáles sueles dedicar más tiempo? Cuando desbloqueas la pantalla de ese dispositivo que prácticamente es tu tercer brazo, ¿qué aplicación abres primero normalmente? ¿Un periódico digital? ¿Una red social? ¿Un juego? Seguramente dependa de la situación y el lugar del momento en el que estés, pero es probable que seas menos consciente del tiempo que pasas con el móvil de lo que crees. ¿Alguna vez has caminado por la calle, absorto en lo que pasaba en la pantalla luminosa de tu mano, y te has chocado con alguien o, peor, has pisado algo desafortunado?

A nuestro alrededor suceden muchas cosas, y por ello la app Desert Island proporciona distintas perspectivas e información en torno a lo que vemos y lo que no, para toda persona que tenga la curiosidad de conocer un poco más acerca de nosotros, y de identificar cuánto y cómo empleamos el móvil y así poder hacer un uso más responsable del mismo.

