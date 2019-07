Sin duda cuando conocemos el fatal desenlace de algunos casos que se han dado en los últimos años, de padres que por la razón que sea han dejado olvidados a sus pequeños en el asiento trasero del coche. Algo que como decimos es más común de lo que nos gustaría, y de lo que no estamos exentos nadie, porque nunca se sabe si una situación de estrés puede hacernos olvidar algo que en teoría es imposible de olvidar. Así que cuantos más medios pongamos a nuestro alcance para evitarlo, mejor. Y la app que os traemos hoy es solo un pequeño grano de arena, pero que al menos puede llegarnos a ser útil si la utilizamos correctamente.

Pídele al teléfono que esté también atento de nuestros hijos

Ya existen algunos fabricantes de automóviles que están introduciendo en sus vehículos sensores que pueden detectar si un pequeño está en la parte trasera del coche, y que nos avisan cuando salimos de él y nos alejamos. Pero como es lógico se trata de una función poco común en el 90% de los coches que hay en circulación, por lo que lo mejor es recurrir a algo que tenemos casi todos, como es un teléfono móvil. Y para ello podemos descargar una app que está orientada a evitar estos casos. Pero como es lógico, es solo una ayuda, y nunca nos va a evitar de una de estas situaciones si no lo utilizamos correctamente.

Debemos comenzar a monitorizar para que nos avise | Firenze Web Division S.r.l.

La app en cuestión se llama BabyOnBoard: no olvidar al niño en el coche, y como bien dice su nombre es una app que nos ayuda a no olvidar a los peques en el coche, con el gran riesgo que eso puede suponer sobre todo en estos días de calor intenso. Pues bien, lo que hace esta app es detectar cuándo nos alejamos del coche, para advertirnos y avisarnos de si hemos dejado a niño dentro del coche. Pero como podéis imaginar, no se trata de un proceso 100% automático, sino que necesita de nuestra colaboración para que funcione correctamente.

Antes de entrar en el coche debemos decirle a la app que queremos que comience a monitorizar nuestro movimiento, para que nos avise en el momento que nos alejemos del coche. Por tanto, debemos acordarnos de iniciar la app antes de subir al coche con el peque o la peque, de lo contrario no servirá de nada. Y como podéis imaginar, tampoco servirá de nada si olvidamos también el teléfono dentro del coche al salir de este. Así que es una app que solo ayuda, y no puede sustituir una situación tan desafortunada como esta. Pero si nos acostumbramos a utilizarla, seguro que es mucho más difícil que podamos caer en una situación tan desgraciada como esta, de la que nadie queremos ni oir hablar. Sin duda una buena app para llevar instalada en el móvil, y de la que coger el hábito de utilizar todos los días para evitar que en el momento que realmente se nos pueda ovidar, esté ahí para avisarnos.