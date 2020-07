Cómo enviar vídeos largos por WhatsApp sin tener que cortarlos

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería móvil más famosa del mundo. Con 2.000 millones de usuarios, es la segunda mayor red social del planeta, solo superada por Facebook, con 2.500 millones de cuentas activas. Esto quiere decir que una de cada cuatro personas en el mundo tendría instalada la aplicación en su dispositivo móvil. No obstante, pese a su popularidad, WhatsApp presenta algunos problemas a la hora de mandar archivos grandes. Te contamos cómo enviar vídeos pesados o largos a tus contactos sin tener que cortarlos.

WhatsApp tiene un límite a la hora de compartir archivos multimedia. Para fotografías, vídeos y mensajes de voz, la aplicación pone un límite de 16MB. Esto equivale normalmente a unos 3 minutos de vídeo, aunque siempre va a depender de la calidad de grabación del mismo. Para los documentos, el tamaño máximo es de 100MB. Por este motivo, en ocasiones no podemos enviar ciertos elementos que tenemos guardados en la galería de nuestro móvil.

Cuando queremos enviar un vídeo que supera los 90 segundos debemos tener en cuenta que la aplicación no nos lo va a aceptar como archivo ‘enviable’. Nos aparecerá un mensaje que nos indica que el vídeo es mayor al límite admitido. Por eso, en ocasiones, recurrimos a cortes y mandamos estas grabaciones en dos o más partes. No obstante, esto puede suponer un problema, ya sea porque es más incómodo o porque no se puede disfrutar del vídeo totalmente.

Pero este inconveniente tiene una simple solución. En este vídeo te contamos qué debes hacer para enviar archivos de vídeo completos de forma rápida y sencilla. Simplemente asegúrate de seguir paso a paso cada una de las indicaciones. En poco tiempo podrás enviar fácilmente vídeos de todo tipo.

