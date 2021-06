Envía un mensaje de WhatsApp a alguien que te ha bloqueado

Pueden ser muchos los motivos por los que alguien nos bloquee en WhatsApp. El bloqueo es un mecanismo que nos ofrece la aplicación de mensajería instantánea para no recibir mensajes que no deseamos de ciertas personas. Por lo que si necesitas contactar con un contacto que crees que te ha bloqueado, te contamos cómo.

Envía notas de voz a un contacto bloqueado

Son muchos los atajos de los que disponemos en la aplicación. Y uno de ellos nos permite enviarle mensajes a los contactos que ya sea de una forma consciente o inconsciente nos hayan bloqueado. Para ello necesitaremos la colaboración de otro de los contactos de nuestra agenda. A continuación, te contamos cómo:

Enviando una nota de voz a un contacto que nos ha bloqueado | TecnoXplora

La única manera que tienes de comunicarte con esta persona es enviando una nota de voz a través de un grupo del que ambos forméis parte. Debes tener en cuenta que el grupo debe ser creado por un contacto en común puesto que no podemos hacerlo nosotros mismos, ya que el bloqueo nos impide cualquier tipo de interacción con este contacto. Además de esto, la persona que nos ayude en este cometido debe cumplir una condición más, que tampoco haya sido bloqueada. Una vez nuestro contacto ha creado el grupo, tendrá que añadir a ambos.

Pero se debe seguir un orden preciso para que funcione, nuestro contacto creará el grupo, el primer contacto que debe añadir es el nuestro, que hemos sido bloqueados y a continuación, debe añadir el contacto de la persona que nos ha bloqueado .

y a continuación, debe añadir . Una vez creado el grupo, el administrador debe abandonar el grupo dejándonos a nosotros como administradores del grupo y de este modo nos permite enviar el mensaje.

dejándonos a del grupo y de este modo nos permite enviar el mensaje. Ahora es el momento de grabar el mensaje que queremos transmitir a la otra persona. Una vez enviado sólo nos queda esperar.

Para confirmar si la otra persona ha escuchado nuestro mensaje, selecciona el mensaje en cuestión y pulsando sobre su información comprobarás si ha llegado a su destinatario o no y si este lo ha reproducido.

El proceso debes llevarlo con precisión, ya que sólo tienes una oportunidad, porque nada le impide a la otra persona abandonar el grupo. Otro factor a tener en cuenta es la opción que incluye la aplicación que permite al usuario elegir si quiere o no ser añadido a grupos. Con este truco te aseguraras de poder enviar un mensaje al contacto que nos tiene bloqueado y de que este lo recibe, pero no nos garantiza que lo escuche o siga sin querer mantener contacto por error.

Este truco sí nos puede resultar útil si esta persona por error o no siendo consciente de ello ha pulsado la opción bloquear y no es consciente de que esto ha sucedido. Y de este modo podamos avisar de la situación y la pueda revertir. Generalmente cuando un contacto te bloquea se convierte en algo prácticamente inútil, pues de esta manera no podemos interactuar con él. Lo único que nos sirve es para recordar su número. Cuando esto sucede ya no podemos ver sus estados, su foto de perfil y por supuesto realizar llamadas o enviar mensajes.