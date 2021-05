Descubren nuevas apps fraudulentas en Android, bórralas ya de tu móvil

Precisamente esta semana del Google I/O se han escuchado muchas informaciones acerca de las novedades que nos traerán Android y su ecosistema de aplicaciones. Y una vez más el gran foco se ha puesto sobre aquellos aspectos que afectan a la seguridad y privacidad de nuestros teléfonos móviles. Y es algo muy necesario, porque prácticamente no hay semana o mes en la que conozcamos que nuevas apps Android han sido detectadas con malware realizando cuestionables prácticas que ponen en peligro nuestros datos. Y de nuevo estamos ante una de esas informaciones que apuntan a nuevas apps que nos podrían dar problemas en el teléfono.

Si tienes alguna de estas apps, bórralas ya

Lo más inquietante de estos casos es que estas apps maliciosas se cuelan con cierta facilidad en la tienda de Google. Lo que quiere decir que no podemos fiarnos de nada ni de nadie cuando se trata de descargar aplicaciones. Ya que cuando pensamos que tenemos la garantía de que no ocurrirá nada no termina siendo así. En esta ocasión desde Check Point Research han encontrado hasta cinco apps que han sufrido graves problemas de seguridad. Y en esta ocasión no es exactamente por un problema que haya generado Google en su tienda, y que haya pasado por alto las vulnerabilidades, sino que son apps que han filtrado posteriormente muchos datos de los usuarios que habían sido recolectados lícitamente de estos.

Una de las apps maliciosas | Google Play

Las descargas de estas apps suman unos 100 millones, y han generado sin duda un gran número de datos que han sido filtrados después. En total se estima que hasta 100 millones de documentos derivados de la actividad de estas apps hayan podido ser filtrados. Y lógicamente la información recolectada es bastante completa, incluyendo numerosos datos personales de las víctimas, como por ejemplo el correo electrónico, teléfono, e incluso información de carácter identificativo oficial que podría ser especialmente peligroso.

Ya que toda esta información podría ser utilizada en el futuro para cometer phishing, o lo que es lo mismo, suplantar nuestra identidad gracias a esos datos personales obtenidos. También se han recolectado datos como la ubicación, e incluso desde estas apps han podido tener acceso a fotos que hemos hecho mientras teníamos las apps instaladas, vamos, un auténtico desastre si nos toca ser uno de esos usuarios vulnerados.

Las apps que se han descubierto como maliciosas son:

Screen Recorder

iFax

Astro Guru

T’Leva

Logo Maker

Estas apps ya han sido eliminadas de la tienda de Google, pero el problema reside en si las has mantenido instaladas en tu móvil una vez que estas se han eliminado. Si es así, el peligro ha seguido latente, y debes borrarlas cuanto antes. Lo mejor que podemos hacer la próxima vez es ser cautelosos con la información que damos a las apps, e intentar no ser siempre 100% honestos con los datos, ya que en muchas ocasiones estos pueden terminar en manos de quien menos esperamos. Sin duda estas noticias son las que le hacen un flaco favor a Android.