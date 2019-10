La aplicación de mensajería de Facebook es la preferida por cientos de millones de usuarios todos los días. Gracias a ella muchos han dejado de utilizar el teléfono para comunicarse a través de ella, ya sea a través de texto o de notas de voz. Hoy nos fijamos en uno de los aspectos más importantes de la app, como es la información de nuestro perfil dentro de la aplicación de mensajería. Esa primera información que leen las demás personas, y que permite que estas se hagan una idea de cómo somos o la imagen que queremos proyectar. La información que podemos introducir no es finita, por eso os contamos cómo saber qué longitud puede tener.

Es sencillo saberlo

Los estados de WhatsApp normalmente los podemos leer cuando estamos viendo la lista de chats con determinadas personas con las que tenemos algún chat abierto. Hay algunas personas que lo cambian casi todos los días, y hay otras que no lo hemos hecho en años. En cualquier caso es una de las mayores señas de identidad que podemos aportar dentro de la app de mensajería. Pues bien, cuando escribimos la info de nuestro perfil de WhatsApp, tenemos un límite, que podemos escribir en él, por lo que no podemos contar en él El Quijote porque sencillamente no cabría. El número de caracteres está limitado, y además WhatsApp se encarga de decirnos si estamos llegando al límite o no.

Comprobando la longitud del mensaje | Tecnoxplora

Cuando estamos escribiendo una info de nuestro perfil, podemos ver a la derecha del texto en una numeración. Esta muestra el número de caracteres restantes que podemos escribir. Si nos pasamos de esos caracteres, no podremos añadir ninguno más a la información de perfil de WhatsApp. Por tanto el límite es de 139 caracteres, más de eso no podemos escribir dentro de la información. Viene a ser lo mismo que podemos escribir en un mensaje SMS clásico, por lo que así os podéis hacer mejor a la idea de cómo puede ser de largo el texto. Evidentemente una información de perfil de tantos caracteres nunca se va a poder ver bien en las previsualizaciones.

¿Cuál es la longitud ideal?

Como las pantallas de cada usuario son distintas, unas más anchas, otras más estrechas y alargadas, la info de perfil podría verse completa en nuestro móvil, pero no en el de otras personas, obligándolas a entrar en nuestro perfil si quieren leer toda la info. Pero lo mejor es seguir el ejemplo de WhatsApp y su frase estándar, esa que todos tenemos por defecto en la app cuando la estrenamos. Ese mensaje que suele decir algo así como “Hey, ya estoy utilizando WhatsApp” normalmente en inglés.

Si tenemos en cuenta este mensaje, que es perfectamente legible en todos los móviles, tiene 30 caracteres, por lo que todo lo que ocupe esos 30 caracteres o menos quedará estupendamente en tu perfil de WhatsApp. Un emoji también se entiende como un carácter, por lo que podrías introducir muchos de ellos también. A veces es mejor ser breves, que demasiado contundentes.