La crisis de la Covid-19 parece que empieza a darnos un poco de tregua aunque ahora comienzan los días en los que la población vamos a tener que demostrar que somos responsables, que hemos entendido que más de 50 días recluidos nos han convencido de la importancia de adquirir ciertos hábitos a partir de ahora. Y uno de ellos es no juntarnos demasiadas personas a la vez en el mismo sitio.

Así que tenemos dos posibilidades: o ir hasta el lugar por el que queremos pasear, comer o cenar, y ver si está atestado de gente o, para evitarnos el paseo, mejor lo miramos todo en una aplicación que nos lo indique. Es el caso de Crowdless, una app impulsada por la Agencia Espacial Europea que nos va a indicar qué lugares del planeta tienen distintivo verde, amarillo o rojo. Es decir, respectivamente, si no hay congestión de ciudadanos, si la cosa empieza a atascarse o si, directamente, mejor no acercarnos por la enorme multitud allí congregada.

Pensaréis que ya existían soluciones parecidas en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android, pero en este caso tienen una ventaja, y es que es capaz de monitorizar información de muchas fuentes. Una de ellas es la de los propios satélites que, de forma anónima, indican cuál es la concentración de personas en un lugar concreto. Y por otro, también se sirve de la propia aportación de los usuarios que la llevamos instalada en nuestros smartphones.

¿Cómo funciona Crowdless?

Como os decimos, esta aplicación para iOS y Android tiene dos forma de utilización. Bien de manera pasiva, simplemente consultando la cantidad de personas que hay en algún lugar, o bien aportando nuestro granito de arena, dejando una indicación de cómo de atestado vemos el lugar. Para lo primero simplemente debemos mover el mapa hasta la zona que queramos consultar.

Crowdless te dice dónde hay multitudes y dónde no | Tecnoxplora

Una vez allí, pulsamos sobre el botón que tenemos justo arriba, el de "Search this Area" para que se ponga a buscar. A continuación nos aparecerán una serie de puntos con unos colores que indican cuál es la afluencia de personas. Como antes os dijimos, el identificador coge los colores verde, amarillo y rojo de un semáforo y, así, podremos ver rápidamente el cuadro de peligrosidad que corremos si nos vamos a dar un paseo, o a pasar la tarde, a ese lugar.

Si además de consultar queremos realizar una aportación, Crowdless tiene una parte que recuerda a Waze, el navegador social para coches que permite a los conductores ir señalando las incidencias que se producen en carretera. Aquí, la cantidad de avisos disponibles no será tan variada, pero sí podremos confirmar si estamos en una zona vacía (verde), semivacía (amarillo) o llena del todo (rojo).

Hay que decir, porque es importante, que cada punto en el mapa no solo indica con un color el nivel de ocupación al que se ve sometido, o si no hay una multitud cerca, sino también el porcentaje de afluencia que detecta. Es decir, no es lo mismo una señal en verde con una ocupación del 2% que otro de 31 que ya empieza a ser amarillo. E igual ocurre con los lugares señalizados en rojo, que no es lo mismo un 70% que un 98. En este último caso, esa aglomeración, en estos tiempos de coronavirus, serían altamente peligrosos.