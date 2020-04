La app de mapas de Google se ha convertido en un elemento esencial a la hora de recrear todos nuestros movimientos pasados. Su cronología ahora es una de las herramientas más interesantes a la hora de poder revivir lo que hicimos en un calendario a lo largo de los días y los meses pasados. Esta cronología se suele generar de manera automática cuando le damos permisos a Google Maps, y ahora se actualiza con una curiosa información que también se va añadir a nuestra información habitual, en este caso centrada en el entretenimiento.

Tus películas en la cronología

Tal y como hemos conocido hoy, esta función de la app de Google recibe una interesante novedad, que no lo es tanto, porque por lo visto ya estaba disponible en ella desde el pasado mes de febrero. Esta información ha aparecido en la web de soporte de la cronología, y lo que nos muestra es que la información de los cines que hemos visitado y las películas que hemos visto se han ido almacenando en la cronología de manera automática. Por tanto ahora si visitamos un cine a ver una determinada película la cronología de Google Maps nos mostrará esa información. Lógicamente estarás pensando cómo puede saber Google Maps que has visto una determinada película, porque lo lógico es que sepa el cine que hemos visitado, pero no esa película que hemos visto.

Aniversario de Google Maps | Google

Para ello Google Maps analizaría nuestro historial de búsquedas en la red, nuestro interés por determinadas películas, hasta intuir qué película es la que hemos ido a ver, confrontando los datos históricos y nuestros intereses con la cartelera de ese mismo día. Por tanto así Google podría hacer magia para apuntar en la cronología qué es lo que hemos ido a ver al cine. Lógicamente entra dentro de lo plausible que Google nos pregunte por la película que hemos ido a ver, o nos sugiera una o varias y respondamos en consecuencia, como hace por ejemplo con las reseñas de restaurantes que visitamos o por lo que hemos pasado cerca.

Cuando Google intuye la película o la seleccionamos, se abre información adicional sobre ella, con toda la información de la producción, desde el reparto a la sinopsis y toda esa info relacionada. Esta función como es habitual no está disponible de momento para todos los usuarios, e irá llegando poco a poco todos ellos. Lógicamente al igual que el resto de la cronología, tendremos la posibilidad de borrar los apuntes de esas visitas que no queramos que nadie conozca, incluyendo también las del cine.

Por otro lado podemos también desactivar por completo también la recolección de datos de nuestra ubicación en la cronología. De esta manera se evita que aparezcan más datos sobre los lugares donde hemos estado. No solo porque lo conozcan nuestros allegados, sino porque siempre es inquietante saber que Google o cualquier gran empresa nos está vigilando hasta el punto de que guarda en sus servidores todos nuestros movimientos, con tal detalle que además sabe qué película hemos ido a ver.