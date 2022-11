Convierte tu pantalla inteligente de Amazon en una chimenea

Aunque parecía que no iba a llegar, el invierno ha hecho su aparición y lo hace con aviso por temperaturas polares. No hay nada como estar en casa calentito bien abrigado con una manta. Para darle a nuestra casa un toque más hogareño y acogedor, podemos usar una Skill de Amazon con la que no tendrás sensación de frío.

Convierte tu Amazon Echo en una chimenea

Sentir frío o calor está muy relacionado con la sugestión, si entramos en una sala en la que vemos una chimenea inmediatamente pensamos en el calorcito que esta emite. Por lo que si quieres dar calidad a tu casa puedes hacer uso de esta interesante Skill con la que convertir la pantalla de tu Echo Show en una chimenea. Se trata de mi chimenea y está disponible en la app de Alexa, para activarla debemos acceder a la app de Alexa desde el teléfono móvil y seguir los siguientes pasos:

Una vez accedemos a la aplicación, pulsa sobre el icono “ más ” en la esquina inferior derecha de la pantalla.

” en la esquina inferior derecha de la pantalla. En el nuevo menú, selecciona “skills y juegos”

Una la lupa para introducir el criterio de búsqueda, esta vez “mi chimenea”.

Esta Skill es compatible con dispositivos con pantalla cómo Echo show, Echo Spot o Fire TV .

. Una vez hemos localizado la app entre la lista de resultados, pulsamos el botón iniciar .

. Al hacerlo accedemos a la lista de dispositivos conectados a nuestro hogar.

Selecciona el dispositivo que quieres transformar en una chimenea y pulsa de nuevo “iniciar”.

Una vez pulsamos el botón de forma automática la pantalla de nuestro Echo Show se transforma en una auténtica chimenea. Disfruta viendo cómo se queman los troncos de madera, tal y como lo harían en una chimenea de verdad. Podemos oír el chisporroteo de la madera. Lo cual da un aspecto de lo más realista a nuestra chimenea virtual. Además de la sensación de calidez que procede tener el fuego encendido. Una solución de lo más económica para aquellos que les guste sentarse delante de la chimenea a disfrutar de un chocolate caliente, sin necesidad de cargar leña y oler a humo.

En cualquier momento, podemos pedirle a Alexa que pare y vuelva a mostrar los contenidos que tengamos configurados normalmente. O desactivar para siempre la Skill. La chimenea desaparece automáticamente si le podemos a Alexa por ejemplo que ponga música o cualquier contenido multimedia que necesite hacer uso de la pantalla. En el caso de parar la ejecución podemos retomarla en cualquier momento usando sencillos comandos de voz como “Alexa, lanza mi chimenea” o “Alexa empieza mi chimenea”.

Sorprende a tus invitados con esta simpática y acogedora skill con la que puedes convertir la pantalla de Echo Show. También tenemos la opción de programar una rutina en la que a determinada hora o momento del día, nuestra pantalla sea una chimenea. Para ello seleccionaremos la skill como acción a ejecutar. Seleccionamos el dispositivo y guardamos la rutina con un nombre que haga referencia. Así los días que queramos a una hora en concreto podremos disfrutar de la calidad del fuego.

