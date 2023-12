Contágiate de espíritu navideño cantando a dúo villancico rapeado por Alexa

A pocos días de que den comienzo las fiestas navideñas, muchas han empezado con los preparativos. Desde que Halloween cediera su sitio a esta celebración, los escaparates de las tiendas se han llenado de decoración y productos navideños. Alexa también ha querido adelantarse a las celebraciones, con la composición de un Rap para las navidades.

El Rap de las Navidades de Alexa

Como cada año, puntual a su cita, Alexa ha querido unirse a la celebración de las fiestas navideñas. En esta ocasión se ha puesto creativa y nos deleita con una Rap dedicado a la Navidad. No es la primera vez que el asistente de voz de Amazon nos sorprende con una acción con motivo de una fiesta, una fecha señalada o un evento en particular. Y este año, ha decidido componer y cantar un rap. Aunque no tiene música, es evidente que sabe llevar el ritmo en su rap de temática navideña. Aunque no es la primera vez que nos sorprende con sus dotes para el canto.

Rap de Papá Noél | TecnoXplora

No será la única acción disponible aquí al comienzo de las fiestas, pero sí al igual que Alexa tu ha invadido el espíritu navideño, puedes comenzar escuchando su aportación. A través de un sencillo comando de voz puedes pedirle que te cante el Rap de las Navidades. Solo tenemos que invocarlo para activar la escucha del asistente con “Alexa, canta un rap de Navidad”, nuestro asistente comenzará a recitar a ritmo de Rap el que puede convertirse en nuestro nuevo hit.

Como en otras ocasiones el asistente de Amazon se humaniza con funciones como esta, la navidad es una fecha muy señalada para muchos usuarios y esto la hace aún más especial. Además de estas acciones gracias a sus Skill podemos disfrutar al máximo de las fiestas, con la ilusión de los más pequeños. Una de las más destacadas es la de Papá Noel, con la que tendremos línea directa para hablar con Papá Noel, cantar villancicos e incluso preguntarle cuando días quedan para Navidad.

También podemos pedirle a Alexa que active el modo Santa, al hacerlo obtendremos divertidas respuestas e imitaciones de Santa Claus. Entre los comandos que podemos usar se incluye “Alexa, llama a Santa”, si tenemos una pantalla inteligente podremos ver al mismísimo Papá Noel e interactuar con él. Un comando que podremos usar cada día para recibir un nuevo mensaje. Este comando también funciona en los altavoces, aunque sólo podremos oír su voz. Los villancicos, también tienen cabida entre los comandos de Alexa. Podemos escuchar un villancico cantado por el propio asistente, pedirle que nos ponga una selección de villancicos al azar o uno cantado por nuestro artista preferido, en este aspecto son infinitas las opciones.

Además, para darle un toque más especial y navideño, podemos programar rutinas navideñas, como el encendido de las luces y el árbol de navidad, o que a determinadas horas y momentos del día suenen nuestros villancicos preferidos. Las opciones que nos ofrecen estas programaciones son múltiples, ya que, a través de Alexa, además de controlar todos los dispositivos de nuestro hogar inteligente también hacer interactúen y creen un ambiente de lo más festivo.