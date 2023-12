Cómo ver el historial de llamadas y "drop in" en Alexa

Las pantallas y altavoces inteligentes Alexa además del asistente incluyen multitud de funciones de lo más útiles. Desde controlar nuestro hogar digital, podemos resolver cualquier duda o incluso hacer la compra. Una de las funciones más destacables a parte de las mencionadas es la posibilidad de comunicarnos con otros usuarios y dispositivos.

Accede al historial de llamadas y Drop In desde la app de Alexa

Comunicarnos a través de los dispositivos no es nuevo, es el acceso al historial de llamadas y Drop In desde su App. La última actualización viene con rediseño en las pestañas, unas han sufrido más cambios que otras en el caso. Si nos fijamos en el apartado comunicación, aunque no ha cambiado su disposición de forma sustancial, encontramos el botón Historial.

Nuevo historial de llamadas | TecnoXplora

A la hora de hacer una llamada o iniciar un Drop In con otro dispositivo desde la app de Alexa, debemos dirigirnos en primer lugar al menú de la parte inferior de la pantalla y elegir el icono "mas” esto nos llevará a una ventana en la que podemos seleccionar “comunicación” Lo encontramos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla junto al icono de la agenda, donde encontramos todos nuestros contactos. Este da acceso al historial, un listado en el que encontramos en orden cronológico todas las llamadas realizadas en los últimos 30 días desde todos nuestros dispositivos.

Los registros están organizados por días, en el que encontramos todas las comunicaciones que se han efectuado en dichas fechas y a continuación las llamadas. Tanto las entradas como las recibidas por los dispositivos, así bien cada registro incluye el nombre del dispositivo que se ha realizado o en el que hemos recibido la comunicación. La hora en la que se produjo el contacto e incluso la duración de la misma, y si ha sido una llamada o ha sido a través de Drop In.

Recordemos que la principal diferencia entre una llamada y una llamada a través de drop In, es que seamos los propietarios y que estos se encuentren en la misma red. En el caso de Drop In solo podremos hacerlo con dispositivos que compartan la misma conexión Wifi. En el caso de las llamadas, las realizaremos generalmente a otros usuarios. Pulsando en cualquiera de los registros, repetiremos o devolveremos la llamada al dispositivo o usuario que contacto con nosotros. Un poco como es historial de llamadas de la app teléfono de nuestro móvil, aunque con una salvedad, que no podemos bloquear a los usuarios que nos molesten desde este menú.

Hasta ahora podíamos consultar la actividad de nuestros dispositivos, pero está información no era tan exhaustiva como ahora y no recogía tantos detalles como el historial. Si no queremos que nadie sepa el uso que hemos hecho de esta herramienta, podemos borrar todos los registros de un plumazo. Tan solo pulsando, en el icono de las tres rayas en la esquina superior derecha del historial y seleccionando la opción pertinente, llamadas más antiguas desaparecerán automáticamente a medida que vayamos haciendo uso.