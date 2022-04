Configura Spotify para escuchar la música en la mejor calidad.

Nadie puede negar que Spotify es el servicio de música en streaming musical más utilizado a nivel mundial. Todo gracias a un catálogo que incluye cientos de millones de canciones para que no te falten opciones a la hora de disfrutar de tus artistas preferidos.

Además, Spotify destaca por la gran cantidad de trucos que ofrece para que puedas exprimir al máximo sus posibilidades. Y si a esto le sumamos una aplicación muy bien hecha y que funciona como la seda, junto a la posibilidad de usar Spotify gratis aunque haya anuncios para que esta app sea un bombazo.

Pero Spotify tiene un gran problema si la comparamos con alguna de sus rivales. Y es que, a diferencia de Tidal o Apple Music, de momento no se ha lanzado una versión HiFi de Spotify para disfrutar del mejor paisaje acústico.

Sabemos que la compañía planea lanzar esta nueva versión, aunque no se sabe cuándo. Y es que, Spotify no puede competir con Amazon Music HD o Apple Music ya que no cobran un extra por ofrecer sonido en alta resolución. Pero mientras tanto, tenemos que escuchar Spotify en calidad normal. Aunque igual no estás exprimiendo sus posibilidades.

Cómo mejorar el sonido en Spotify

Si eres usuario gratuito, que sepas que no podrás usar este truco. Pero si pagas una suscripción de Spotify, igual te interesa saber que puedes cambiar la configuración de calidad de sonido externa. De esta manera, podrás disfrutar de un paisaje acústico un poco mejorado.

Spotify | Composición propia

Y no solo eso, ya que también vas a poder configurar la calidad con la que se descargan las canciones, perfecto si quieres escuchar música sin conexión en la mejor calidad. Por último, te dejamos con los pasos que debes seguir para escuchar Spotify en la mejor calidad.

Abre la aplicación de escritorio y pulsa en el icono de los tres puntos situado arriba a la izquierda.

Ahora, dale a la opción Editar.

Dentro de las opciones que aparecen, pulsa sobre Preferencias.

Ahora, verás un nuevo menú. Busca Calidad de streaming y selecciona Muy alta.

Ten en cuenta que, si usas la versión para teléfonos móviles, los pasos a seguir son exactamente los mismos. Pero en este caso verás una pestaña adicional para seleccionar la calidad del sonido cuando estás escuchando Spotify por streaming a través de tus datos móviles. Te recomendamos poner la máxima calidad, aunque la tarifa de telefonía que tengas contratada se pueda resentir, la diferencia en el paisaje acústico hace que valga mucho la pena hacerlo.