Cómo verificar si una aplicación de móvil es falsa

Cada vez que nos bajamos una aplicación, puede que no nos paremos a verificar si es legal o no. Lo ideal para evitar caer en este tipo de estafas es asegurarnos que una aplicación es original, y no una copia muy bien hecha de la misma. Para ello, podemos valernos de diferentes herramientas a nuestro alcance, sin necesidad de tener conocimientos informáticos. Debido a este tipo de descuidos, los ciberestafadores se aprovechan de los usuarios. En este vídeo te mostramos cómo verificar que la aplicación que te quieres bajar no es una estafa.

Las herramientas que se ofrecen desde las distintas tiendas de los smartphones, como pueden ser Spotify, YouTube o las aplicaciones de tu banco, pueden facilitarnos mucho la vida. Por ejemplo, herramientas para enviar y recibir dinero, para conocer gente nueva o incluso las relacionadas con la COVID-19.

Cómo asegurarnos de que no nos están timando

Este tipo de estafas no son algo nuevo: cuando no existían los teléfonos inteligentes y lo que más se utilizaba era el correo electrónico, también estábamos expuestos. Los mensajes, perfectamente camuflados, que parecían venir de organizaciones oficiales, nos hacían caer en la trampa y pinchar un enlace que los estafadores nos hacían creer que era bueno. De esta forma, conseguían acceder a nuestra información personal.

El phishing, por ejemplo, es uno de los métodos más utilizados por estos delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta. Normalmente, se busca la información bancaria de la víctima, para poder acceder directamente al dinero. En estos casos, el estafador se hace pasar por una persona o empresa de confianza, y pide ciertos datos que ninguna empresa ni banco te pediría, como tu usuario y contraseña.

En el caso de las aplicaciones, el engaño suele estar más perfeccionado. Se hacen logos que imitan prácticamente sin fallas al original, y se da a la app la apariencia de la verdadera. Una vez la hayamos descargado, ya estaremos corriendo un gran peligro. Por ello, en este vídeo te mostramos una serie de pasos para verificar si la aplicación que te has descargado es fiable o no.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Una nueva estafa de WhatsApp se hace pasar por su cuenta oficial

Las estafas más frecuentes en las apps de compraventa entre particulares