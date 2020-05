La aplicación de mensajería de Facebook es la más popular para comunicarnos con otras personas, y eso es algo que se nota también en que a su vez es un objetivo para los hackers y amigos de lo ajeno que buscan hacerse con información sensible de los usuarios. Eso es precisamente de lo que nos ha alertado ahora WABetaInfo, que a su vez se ha hecho eco de la queja de muchos usuarios que han visto cómo han recibido un misterioso y nada habitual mensaje por parte de un supuesto servicio técnico de la aplicación de mensajería o algo similar.

No, nadie te va a contactar desde WhatsApp a través de uno de sus chats

Parece ser que algunos usuarios han estado recibiendo mensajes un tanto sospechosos con uso fines poco claros. En estos mensajes que han recibido esos usuarios se hacen pasar por WhatsApp desde un número de teléfono que va a acompañado de una foto de perfil donde aparece el logotipo de la aplicación, para darle cierta solemnidad al mensaje y esa falsa sensación de estar ante un mensaje oficial por parte de la compañía de Facebook. En este mensaje se informa al usuario de que alguien ha intentado entrar en la aplicación con nuestro mismo número de teléfono.

Con la excusa de que no han podido saber si el “inicio de sesión es legítimo” en este mensaje nos avisan de que van a enviarnos un mensaje de verificación para que no queden dudas de que no hemos sido nosotros los que hemos intentado entrar en este nuevo inicio de sesión. Lógicamente lo que se busca con este mensaje a su vez es suplantar la personalidad de la persona que ha recibido el mensaje. Además desde el mismo mensaje se amenaza al usuario de que si no cumplimentamos el mensaje SMS que nos han enviado para poder verificar la cuenta se verán obligador a suspenderla indefinidamente.

Algo completamente sin sentido, ya que lo que se está haciendo en este caso es suplantar la identidad de la aplicación de mensajería. Lo que ocurre es que en el caso de recibir el mensaje y hacer caso de lo que nos están diciendo, estaríamos dándole a los hackers una valiosa información para hacerse con nuestra cuenta.

¿Cómo saber que si es una cuenta oficial de WhatsApp?

Raramente WhatsApp se pone en contacto con los usuarios a través de los propios chats de la aplicación. Esto es algo lógico, porque primero no hay necesidad de contactar con los usuarios, y en segundo lugar porque de esta manera es más sencillo descubrir este tipo de estafas. No obstante hay una manera sencilla de conocer si una cuenta es oficial de WhatsApp o no, en caso de que te contacto, y es mostrando junto al número de teléfono o nombre del perfil un icono de verificación, como los que vemos por ejemplo en las cuentas de Instagram o Twitter verificadas. Si no está ese icono, como en este caso, no es una cuenta oficial. Y es así porque nadie salvo una cuenta verificada puede añadir este icono, ya que no está disponible cuando introducimos el nombre de esta.