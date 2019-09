Hace unos días os contábamos que las Stories de Google Fotos, las llamamos así por su apariencia, habían comenzado a llegar a los usuarios de la aplicación. Ahora ya hemos sido testigos de ella en primera persona, porque ha comenzado a llegar también a nuestros teléfonos, y queremos compartir con vosotros la experiencia que hemos tenidos. Para ello vamos a hacer un repaso sencillo de lo que podemos hacer con esta nueva función, que sin duda nos ofrece una manera más cómoda de ver nuestros recuerdos dentro de la aplicación, disfrutando más de las diferentes fotos que hemos hecho a lo largo de los años, y almacenado en la aplicación de Google.

Así se utilizan las Stories, conocidas como memorias de Google Fotos

Aunque tiene su nombre en español en la forma de “memorias” es verdad que hoy en día en el argot de las redes sociales y apps todos nos entendemos mejor si hablamos de Stories. Y la realidad es que no es nada descabellado describirlas de esta manera. Ya que lo que hace Google Fotos en realidad es publicar unas Stories basadas en las fotografías que hemos hecho a lo largo de los años, para recordarnos qué es lo que hicimos ese mismo día tiempo atrás. Esta es una función que ya existía con el asistente de Google Fotos, pero que no estaba lo suficientemente explotada.

Memorias y recuerdos de Google Fotos en forma de Storie | Tecnoxplora

Hasta ahora veíamos notificaciones acerca de fotografías que habían sido tomadas ese mismo día tiempo atrás. Pero ahora estas tienen un aspecto completamente diferente. Ya que no tenemos que entrar en el asistente de la app para poder ver estas sugerencias. Solo necesitamos entrar directamente en Google Fotos para poder ver las nuevas “Stories” en la parte superior de esta pantalla. Encima de nuestras últimas fotos, podemos ver varias esferas que con diferentes “memorias” en su interior, que nos recuerdan lo que hicimos tiempo atrás.

Sobre todo las llamamos “Stories” porque si estás familiarizado con este tipo de contenidos te darás cuenta de que funciona de la misma manera. Una vez que estamos dentro de una de estas “Stories”, si está compuesta de varias fotos, veremos en la parte inferior varias rayas horizontales que nos delimitan cada una de las fotos. Estas rayas son en realidad una barra de progresión de cada foto que nos dice el tiempo que queda hasta que pasemos a la siguiente fotografía.

Pulsando en la parte derecha de la pantalla o la izquierda, a media altura, podemos ir avanzando de foto, o volviendo a las anteriores, por si no nos interesa la que se están mostrando en ese momento. Mientras se muestran las fotos tenemos dos opciones en la parte superior derecha, por un lado compartirla en otras apps, donde solo tenemos que seleccionar en cuál de ellas la vamos a compartir. Y la otra opción es la de ver todas las fotos de ese mismo día.

Eso nos permite saltar directamente al álbum de fotos en ese día concreto y poder revisitar todas las fotos de entonces. Porque hay que tener en cuenta que Google Fotos no muestra todas las fotos, solo aquellas que son más representativas, además de desechar aquellas que no tienen interés o no muestran elementos interesantes a ojos de la inteligencia artificial de Google.