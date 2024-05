Cómo usar el Wi-Fi con el modo avión de tu móvil encendido

Uno de los modos de uso de nuestro teléfono que no solemos usar frecuentemente es el modo avión. Con este podemos sencillamente dejar fuera de servicio nuestro móvil sin necesidad de apagarlo. Junto con el modo no molestar, este permite limitar las llamadas a las notificaciones, aunque funcionan de distinta forma. A continuación, te contamos cómo puedes seguir haciendo uso del Wifi.

Usa el WiFi de tu móvil en el modo avión

La mayoría de los usuarios utilizan el modo avión cuando viajan fuera de nuestras fronteras, tanto en el avión como una vez llegados a tierra para evitar el roaming. Recordemos que cuando recibimos en algunos destinos en el extranjero, tenemos que asumir parte del coste, aunque no hayamos sido nosotros quien haya iniciado la comunicación. Para evitar la entrada de llamadas, mensajes y el uso de datos móviles, es conveniente mantener el móvil en modo avión y solo hacer uso de este cuando podamos conectarnos a una red WiFi.

Además del modo no molestar, podemos usar estos ajustes siempre que queramos que nadie nos moleste y seguir usando nuestro móvil para otros asuntos y en este caso sin renunciar al móvil. A diferencia del modo no molestar, si alguien nos llama seguirá escuchando el tono de llamada, mientras que si activamos el modo avión, nuestro móvil estará apagado fuera de cobertura, señal inequívoca que no queremos atender a nadie.

Para activar el modo avión , podemos hacerlo desde los propios ajustes del teléfono o desde la barra de notificaciones en donde encontramos el icono con forma de avión.

, podemos hacerlo desde los propios ajustes del teléfono o desde la barra de notificaciones en donde encontramos el Pulsando sobre este, nuestro teléfono se desconectará de la red móvil, pero seguirá en funcionamiento. Aunque tampoco tendremos acceso al WiFi.

Si mientras está activado necesitamos conectarnos a la red Wifi hay una forma de hacerlo.

Una vez activado el modo avión, es tan sencillo como ir al menú conexiones y activar la red WiFi.

O bien hacerlo igualmente desde la barra de notificaciones pulsando el botón correspondiente.

pulsando el botón correspondiente. De este modo, aunque sigamos sin tener acceso a la red móvil podemos conectarnos a Internet a través de WiFi.

Un ajuste que no afecta solo al momento en el que lo activamos, sino que de manera predeterminada se guardará para futuras ocasiones en las que activemos el modo. Ya que al hacerlo se guardarán las preferencias que hayamos configurado la última vez que lo usamos. Y al hacer uso de nuevo de este se aplicarán.

Del mismo modo, podemos volver a desactivar el Wi-Fi y sucederá lo mismo, pero, al contrario, la próxima vez que activemos el modo, lo hará sin conexión WiFi. Cambios que se aplican a pesar de que el modo avión no dispone de opciones de configuración propias. Aunque en algunos dispositivos usando otras apps, podemos realizar ajustes, como programar la activación y la desactivación de ese modo a una hora en concreto o en determinadas circunstancias. Algo que podemos hacer usando la aplicación modos y rutinas. App que encontramos disponible en los móviles del fabricante coreano Samsung. Estas funcionan usando formato condicional y son muy intuitivas, por lo que podemos pedirle a nuestro móvil que ejecute tareas u personalizaciones que no podríamos llevar a cabo de otro modo.