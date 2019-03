Así puedes ocultar los estados de WhatsApp de personas que no te interesen

Es muy probable que los estados de algunas personas que tenemos en WhatsApp, y que lo actualizan a diario, no nos interesen mucho. Además, si son del tipo de personas que se pasan el día mostrando su vida al mundo, pueden resultar muy molestos. Por este motivo, en este tutorial en vídeo de TecnoXplora te enseñamos a silenciar (ocultar) los estados de los contactos que no te interesen.

Si cada dos por tres te aparece la notificación de que alguien ha publicado un estado nuevo y, cuando vas a mirarlo, resulta que se trata de la misma persona de siempre que sube al minuto su día a día, en este vídeo te damos todos los detalles para aprender a ocultarlos.

La aplicación de WhatsApp nos permite silenciar los estados de las personas cuyas actualizaciones queramos dejar de ver. En este vídeo te explicamos cómo puedes conseguirlo. Dejar de ver los estados que no te interesan es muy sencillo, sólo tienes que seguir los pasos que te indicamos.

Seguro que tú también tienes entre tu lista de contactos la típica persona que se pasa el día publicando cosas sobre su vida. Hay ocasiones en las que esto puede llegar a resultar muy cargante, sobre todo si se trata de una persona que no conoces mucho, que no te interesa o que no resulta de tu agrado. La aplicación de mensajería móvil Whatsapp ahora facilita la opción de silenciar aquellos estados que tú elijas.

