Cómo ser el primero en disfrutar de las novedades de Google Maps

La aplicación de mapas y navegación de Google cuenta con millones de usuarios en todo el mundo y se ha convertido en el referente de las aplicaciones de mapas y navegación en todo el mundo, sin ningún tipo de duda. Y no solo porque venga preinstalada en millones de móviles Android, sino porque cuenta con muchísimas funciones que la hacen imprescindible. Ayer conocíamos por ejemplo la llegada del velocímetro a la app o la de los radares de velocidad a España hace solo unos días. Ahora es el momento de contaros cómo podemos acceder a esas funciones antes que la mayoría de los usuarios.

Sí, gracias al programa beta

Como en tantas otras apps, hoy en día es bastante sencillo acceder al programa beta de una aplicación, ya no es algo complicado, y lo mejor de todo, estas versiones salvo raras excepciones son muy estables, y se pueden utilizar prácticamente como cualquier otra aplicación. Por tanto, si queremos disfrutar de las últimas funciones que se han ido avistando en la app, lo mejor es convertirse en un beta tester, o lo que es lo mismo, participar en el programa beta de la aplicación.

Aquí nos podemos convertir en Beta Tester | Tecnoexplora

Esto es algo que no requiere ningún esfuerzo, y que es completamente reversible. Para empezar debemos acceder a este enlace y pulsar el botón de convertirse en beta tester. Como podéis comprobar, hay varias advertencias que nos hace Google, y que no están de más seguir. Pero en cualquier caso, no hay riesgo alguno. Una vez que nos convertimos en beta tester, nuestra app de Google Maps debe actualizarse con la última versión beta disponible. Por tanto, debemos esperar a que en la Google Play Store nuestra app de Google Maps reciba esa actualización para comenzar a disfrutar de la beta. Por otro lado, si veis que no tenéis la beta aún instalada y que no hay nada distinto, podemos optar por entrar directamente en la sección de actualizaciones de Google Play y forzar la actualización si ya está disponible, de lo contrario será imposible disfrutar de ella. A partir de aquí, una vez se haya actualizado, podremos utilizar Google Maps de la misma manera que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Por lo que no hay que alterar nuestra forma de utilizarlo. La única diferencia es que verás todas las novedades que lleguen a la aplicación antes que nadie.

Lo cual ya es mucho decir. Por tanto, lo más normal es que no sufras problema alguno de estabilidad con la app en ningún momento, aunque siendo beta tester, como es lógico puede que algún fallo se cuele. Para revertir la situación, hacemos exactamente lo contrario, solo tenemos que volver a la misma página en la que nos hemos hecho beta tester, y salirnos del programa beta de la misma forma, pulsando el botón de salir de la beta. Una vez más recibiremos otra actualización del sistema, en este caso para volver a la versión estándar de Google Maps, la que utilizan la mayoría de usuarios, y que como es lógico, ya no cuenta con las últimas funciones añadidas, a partir de entonces, tocará esperar para disfrutarlas.