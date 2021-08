Cómo saber lo que dice una nota de voz de WhatsApp sin tener que escucharla

Enviar notas de voz a través de WhatsApp es, probablemente, una de las herramientas que más han facilitado la comunicación digital. No obstante, hay momentos en los que no podemos escuchar las que recibimos por falta de tiempo – cosa que ha mejorado con la actualización de los distintos tipos de velocidad de reproducción – o por estar en un lugar en el que no podemos prestar atención al audio a la misma vez que la tarea que estemos realizando.

Para mejorar esto, ha surgido una nueva aplicación llamada Transcriber para WhatsApp. Puedes buscarla en el buscador de Google Play y descargarla en tu smartphone. Si estás en clase, en una reunión o se han estropeado los altavoces del móvil, es una ventaja poder recibir el mensaje sin tener que escuchar el audio.

Una vez hayas iniciado el Transcriber, deberás aceptar los permisos y las condiciones de uso. Al hacerlo aparecerá un breve tutorial de cómo debemos enviar las notas de voz de WhatsApp a la aplicación.

A continuación, abre WhatsApp en tu móvil. Dirígete a la conversación en donde esté la nota de voz que quieras oír para transcribirla. La aplicación se encargará de transcribir el mensaje de audio a un texto, permitiéndonos recibir la información sin tener que escucharlo.

Para ello, mantén el dedo sobre la nota de voz que hayas recibido hasta que aparezca el menú superior. Debes hacer clic en “Compartir”, y en las aplicaciones que nos aparecen debajo, seleccionar “Transcriber”, que es la herramienta que nos interesa.

Finalmente, tras una pequeña pausa – que dependerá de la duración del mensaje - aparecerá una ventana con el mensaje de voz transcrito a un texto normal que puede ser leído.

