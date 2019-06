No hay nada peor que chapurrear un idioma y estar faltos de cierto vocabulario. Por ejemplo, tener nociones de gramática en francés y que luego no acertemos a decir correctamente las palabras “pistacho” o “lámpara”. Así que, como siempre, la solución a ese problema la tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestro móvil. Exactamente en su cámara.

La aplicación de la que os vamos a hablar se llama Travel Shopping Buddy y la tenéis disponible en la App Store de iOS y os avisamos de que es una herramienta sencillamente genial, que se utiliza de una forma sencilla y rápida. Eso sí, vamos a necesitar una conexión a internet (Wifi o datos) para que funcione cosa que, cuando hablamos de usar estas cosas en el extranjero, no está del todo garantizado.

travel buddy | Travel Sopping Buddy

La cámara nos hará de traductor

Una vez instalada la aplicación nos pedirá los permisos típicos para acceder a nuestra posición GPS, la cámara, etc. y le decimos que sí. Inmediatamente veremos en pantalla lo que ve nuestro móvil y, muy importante, dos pestañas que podemos seleccionar: convert price o Detect object & Say it.

La primera de ellas es un conversor de moneda normal: ponemos la cantidad que nos piden en la moneda del lugar en el que estamos de vacaciones y al lado su conversión en euros. Opción útil pero menos ya que, seguramente, antes de salir de viaje ya nos habremos hecho en la cabeza una idea aproximada de cuál es el ratio de conversión.

Pero donde esta Travel Shopping Buddy destaca es en la posibilidad de identificar objetos y decirnos cuál es su nombre en el idioma que queramos. La app nos permite configurar el idioma, tanto de nuestro país de origen como el del que estamos visitando, además de otras opciones como la autodetección de todos los parámetros en función de nuestra posición GPS.

Nosotros hemos probado a identificar bastantes objetos y comidas, y el índice de acierto ha sido casi total. Tan bien funciona que la propia aplicación, cuando identifica algo, nos dice en qué tanto por ciento está convencida de que es correcto. En las imágenes podéis verlo: un 87% en el caso de la lámpara y un 97 para los pistachos.

Con esta herramienta en vuestras manos, no hará falta decir las facilidades que conseguís en vuestros próximos viajes al extranjero, ya sea a la hora de pedir algún tipo de comida o, mejor aún, en el momento de querer comprar un regalo específico que os han pedido.