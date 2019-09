La aplicación de mapas de Google es cada vez más completa, aunque hay algunas funciones que nos llevan acompañando ya años, y que son de las más útiles que vamos a encontrar dentro de ella. Una de las más interesantes es la que nos informa del tiempo que vamos a tardar en llegar a nuestro destino, algo que se traduce directamente en la hora a la que vamos a llegar a él exactamente. Una hora que podemos ver en la pantalla o que directamente le podemos preguntar al asistente de Google, te contamos cómo hacerlo de manera sencilla.

Conoce la hora de llegada a tu destino, para que no haya confusiones

Como es habitual, Google Maps está diseñado para ofrecernos siempre la información más útil en los trayectos, y además lo hace de diferentes maneras, según la que se adapte mejor al momento en el que le estamos pidiendo la información a Google Maps. En el caso de la hora de llegada, esta suele aparecer en la parte inferior de la pantalla, donde se muestra el resumen del trayecto que estamos llevando a cabo. Dentro de toda esta información se puede ver junto a los kilómetros que quedan hasta llegar al destino, una hora concreta. Esa es la hora estimada por Google a la que llegaremos a nuestro destino.

La hora de llegada, abajo | Tecnoxplora

Esta hora como es lógico irá variando si hay incidencias en el tráfico. Si este se pone difícil, la hora cada vez será más tardía. Por otro lado si no hay cambios importantes, esta hora se mantendrá hasta que lleguemos al destino. Una hora que suele acertar completamente Google Maps. Pero esta no es la única manera de saber la hora a la que vas a llegar a tu destino, ya que Google Maps nos invita a utilizar Google Assistant para saberlo. Para ello solo tenemos que pulsar sobre el micrófono que aparece en la esquina superior derecha, y decirle a Google Assistant “OK Google, ¿A qué hora voy a llegar? En ese momento Google Maps nos ofrecerá la respuesta y la hora exacta en la que vamos a llegar a nuestro destino.

Así lo puedes pedir a Google | Tecnoxplora

Cuando queremos hacer saber a otras personas a la hora que vamos a llegar a ese destino en el que hemos quedado con ellas, necesitamos utilizar la función de decir por dónde vamos. Esta función envía un mapa con nuestra ubicación en tiempo real, no solo en el mapa, sino con imagen del lugar exacto de la carretera donde nos encontramos. Además, también podemos saber la hora exacta a la que va a llegar la persona que comparte con nosotros la ubicación, y viceversa. Por tanto es otra manera de saber la hora exacta a la que llegaremos a nuestro destino con la app de Google. Por tanto con estas apps ya no hay excusas de que no sabemos a la hora que vamos a llegar a un lugar, ni para nosotros, ni para las personas con las que quedamos.