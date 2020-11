Cómo saber si tu copia de seguridad de Google Fotos está completa

No cabe duda de que el gran secreto del éxito de Google Fotos tanto entre los usuarios Android como los de iOS es su eficiente copia de seguridad. Esta se ha convertido en la manera más sencilla de tener guardadas todas nuestras fotos con el mínimo esfuerzo, ya que todo el proceso se desarrolla de manera automática sin que tengamos que hacer nada. Y aunque no tengas que hacer nada lo cierto es que nunca está de más comprobar que todo está funcionando perfectamente, accediendo al estatus de la copia de seguridad y conociendo todos los detalles de si está haciendo o no su trabajo.

Así puedes saber cómo va la copia de seguridad

Por tanto es básico saber si nuestro teléfono está haciendo correctamente su labor de copiar en la nube todas las fotos que se añaden a las carpetas que hemos elegido para copiar, como por ejemplo la de la cámara de fotos. Este proceso ha ido cambiando bastante a lo largo de los últimos años, pero se ha simplificado tanto que incluso desde el menú principal de Google Fotos es posible saber si la copia se ha realizado correctamente o no. Para ello lo que debemos hacer es fijarnos en el icono de la foto de perfil de nuestra cuenta de Google, que podemos ver en la parte superior derecha de la pantalla.

Estado de la copia de seguridad de Google Fotos | Tecnoxplora

Alrededor de esta foto podemos ver algunos indicadores que nos muestran si la copia de seguridad de nuestras fotos está en marcha o si se ha completado ya. Estas son las tres opciones que hay:

Anillo azul con flecha azul, copia en curso

Anillo verde con flecha en verde, copia realizada correctamente

Anillo multicolor: copia inactiva

Accede a más detalles

Podemos conocer más detalles sobre la copia de seguridad entrando dentro de otra opción de Google Fotos. Para ello tenemos que pulsar sobre el mismo icono de perfil, en la parte superior derecha. Cuando lo hagamos se abrirá una ventana emergente, en la que podremos ver varias informaciones. En el segundo lugar se encuentra el acceso al estado de la copia de seguridad. Ahí podremos ver el mensaje de si la copia de seguridad ha sido completada o no. Y si pulsamos sobre ese botón entraremos en el menú de la copia de seguridad. Ahí normalmente se mostrarían las fotos que están por subir y las que se están subiendo en ese momento a la nube de Google.

Si queremos personalizar los ajustes de la copia de seguridad podemos acceder a ellos desde este mismo menú. Solo hay que pulsar los tres puntos verticales en la parte superior derecha, y pulsar sobre “Ajustes de copia de seguridad”. Ahí tenemos la posibilidad de activar o desactivar la copia des seguridad automática. Así como elegir el tamaño de los archivos, el uso de los datos móviles y las carpetas del móvil desde las que se va a hacer la copia de seguridad. De esta manera podremos saber con precisión cuál es el estado de la copia de seguridad, si se está llevando a cabo, y en caso afirmativo, saber si ya se han copiado todas las fotos o no.