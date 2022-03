Cómo saber si la batería de tu móvil se ha degradado demasiado

Uno de los elementos más importante de nuestros dispositivos, son las baterías. Su mal funcionamiento o deterioro pueden llevarnos a una serie de problemas que, aunque a veces son fácil solución otras veces traen consigo un cambio de dispositivo. Por lo que si quieres anticiparte y conocer el estado de la batería de tus dispositivos puede usar aplicaciones como estas.

Accu​Battery

Una aplicación disponible en tienda de aplicaciones de Google y con la que podemos conocer es estado de la batería. Con las sucesivas cargas y descargas las baterías sufren un desgaste y minimizar este puede ser la diferencia entre prolongar o no la vida útil de estas. Son muchas las teorías acerca de cómo cargar las baterías, si es bueno o no esperar a estar totalmente descargado, pasando por no cargar al máximo las baterías. Con aplicaciones como está puedes conocer el estado actual de tu batería midiendo la capacidad de la misma de una forma muy sencilla.

Tan solo debemos descargar e instalar la app y llevar a cabo el análisis de misma. Incluye otras funciones como es la alarma de carga. Esta nos avisa cuando la batería alcanza el porcentaje de carga que hemos programado, de este modo podremos interrumpirla antes de que se carga por completo. Además, podemos obtener información acerque del desgaste que se ha producido con la última sesión de carga. También tenemos acceso a toda la información relativa a la batería desde conocer cuanta energía consume nuestro teléfono, cuanto tiempo de uso ya sea en espera o activo disponemos. O incluso el gasto de energía que hace cada aplicación, pudiendo decidir de esta manera si no la necesitamos realmente y desinstalarla para ahorrar batería.

Comprobando el estado de la batería con AccuBatery | TecnoXplora

Una app muy completa con la que además de todo lo anterior permite comprobar la velocidad de carga y encontrar el cargador y cables más eficientes y con los que la carga es mucho más rápida ahorrándonos tiempo. Pudiendo comprobar las diferencias entre las recargas realizadas con la pantalla activa o con ella desactiva. Permite el control total de todos los aspectos relacionados con los ciclos de carga y el estado general de la batería de nuestros dispositivos. Pudiendo adoptar las medidas necesarias para la conservación y el manteniendo, consiguiendo así alargar la vida útil de las baterías. Adelantándonos a posibles problemas futuros o para hacerlos idea de que pronto tendremos que cambiar de móvil.

Una aplicación gratuita, aunque incluye anuncios, que nos ofrece una completa estadística de uso. A nuestra disposición existe una versión Pro, que además de eliminar los anuncios incluye otras funciones como son una selección de temas oscuros y AMOLED negro que permiten un ahorro aún mayor de energía. Y acceso al históricos de las sesiones más allá del día, como en la versión gratuita. Por último, cabe destacar de la versión avanzada en la que podemos recibir notificaciones con estadísticas detalladas y actualizada de la batería. Una completa aplicación fácil de usar e intuitiva con la que tendremos controlada y sin sorpresas tanto la autonomía como la vida útil de la batería.