Cómo responder con un mensaje a una llamada de Telegram

Hacer llamadas a través de las aplicaciones de mensajería es se ha convertido en algo muy común. De esta manera muchos usuarios que disponen de tarifas de datos, pero no llamadas, las usan para abaratar la factura. Pero independientemente del origen de la llamada puede ser que no sea un buen momento para atenderla, por lo que a continuación te contamos cómo responder de forma automática a una llamada de Telegram con un mensaje.

No puedo hablar ahora. ¿Qué pasa?

Esta es una de las cuatro respuestas preestablecidas por Telegram para contestar a una llamada que no podemos o no queremos atender en un momento determinado. Situaciones como ir conduciendo, encontrarnos en una reunión, no tenemos suficientes datos o de viaje fuera del país son algunos de esos motivos por los que a veces no podemos contestar a esas llamadas. Pero nuestra intención no es que esta se convierta en una llamada pérdida más, sino que queremos transmitir a la persona que nos llama, que en ese preciso instante no podemos atender la llamada de teléfono, pero si podemos leer mensajes o le devolveremos más tarde la llamada.

Para activar está opción lo haremos a través de los ajustes de la aplicación , para ello, abre Telegram y pulsa sobre el icono de las tres rayas en la esquina superior izquierda de la pantalla.

, para ello, abre Telegram y pulsa sobre el icono de las de la pantalla. Selecciona “ ajustes ” para acceder al menú y a continuación en “Datos y almacenamiento”

” para acceder al menú y a continuación en Entre las opciones disponibles en el menú ajustes, en el apartado llamadas, seleccionamos “Responder con un mensaje”

De forma predeterminada nos parecen cuatro respuestas: “no puedo hablar ahora. ¿Qué pasa?, “te llamaré enseguida”, “te llamaré más tarde” o “no puedo hablar ahora. ¿Me llamas más tarde?

Pero puedes p ersonalizar las respuestas pulsado sobre cada una de las líneas para editar el texto . Para ello se despliega el teclado en la parte inferior de la pantalla.

. Para ello se despliega el teclado en la parte inferior de la pantalla. Estás se activan el momento es que recibes una llamada y pulsas sobre el botón rechazar el emisor de la llamada recibirá un mensaje de texto en Telegram, bien con las respuestas por defecto o una de las personalizadas.

Por lo que de esta manera le hacemos saber a la persona que nos llama que hemos recibido su llamada y que en cuanto podamos nos pondremos en contacto cuando sea posible, bien si hemos terminado con nuestros asuntos pendientes o volvemos a tener conexión WiFi, con la que ya no consumiremos datos móviles. Las llamadas de Telegran no usan las redes de telefonía, sino que no lo hacen a través de las redes de datos, por lo que cuando realizamos o recibimos una de estas llamadas, consumiremos datos de nuestra tarifa por lo que si nos encontramos fuera del país el modo de tarifación cambia y atender a estas llamadas puede suponer un consumo muy elevado de datos. Por lo que esta opción puede convertirse en una solución de lo más practica para no quedarnos sin datos en el transcurso de nuestro viaje.