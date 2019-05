Cómo recuperar tus fotos borradas de WhatsApp

¿Necesitas una fotografía pero no la encuentras porque la borraste desde el chat? En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te contamos que existe una forma para recuperarlas.

Si has hecho limpieza en el móvil para liberar espacio y tener más memoria, una de las primeras cosas que habrás hecho será eliminar las fotografías que te llegan por la aplicación de mensajería móvil WhatsApp. Sin embargo, si después de ello te has dado cuenta de que has borrado por error o por despiste algún archivo que necesitabas, existe una forma de acceder a ellos a través de tu dispositivo. En este vídeo te dejamos un tutorial en el que te explicamos cómo puedes recuperar las fotos que has borrado de WhatsApp.

Te preguntarás: ¿cómo es posible si las he eliminado? Resulta que estas fotografías se mantienen “escondidas” en una parte de tu dispositivo móvil. En este vídeo te enumeramos todos los pasos que tienes que llevar a cabo para encontrar las fotografías que, en teoría, han sido borradas.

Siguiendo las indicaciones que te damos podrás conseguir en pocos segundos recuperar las fotos que creías borradas de WhatsApp.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cosas que puedes hacer con WhatsApp bussines y no con WhatsApp normal

Cubierto por la ley: formas de bloquear los whatsapps de tu jefe fuera del trabajo

Así puedes crear un código QR de tu grupo de WhatsApp para darlo a conocer