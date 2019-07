La aplicación de fotos de Google se ha convertido en el lugar estándar donde guardan sus fotografías millones de usuarios en todo el mundo. Y como es lógico, existen los accidentes y percances que pueden provocar que perdamos algunas de esas fotografías que hemos hecho con tanto cariño. Cuando nos damos cuenta del fallo, un sudor frío nos recorre todo el cuerpo buscamos como sea la forma de recuperar esas fotos. Pues bien, existen una manera de hacerlo, siempre y cuando no hayamos sido demasiado agresivos con la forma en que hemos realizado el borrado de las imágenes.

Así puedes recuperar esas fotos perdidas

Pues bien no todo está perdido cuando perdemos fotos que hemos borrado en Google Fotos y nos damos cuenta de ello. Porque Google se cura en salud y nos ofrece una manera de mantener esas fotos que habíamos borrado por error. Aunque depende de la manera que hayamos borrado las fotos. Lo cierto es que Google Fotos guarda nuestras fotografías durante sesenta días después de que nosotros las hayamos borrado, o al menos creamos que las hemos borrado, y lo hace por la misma razón que te ha llevado a leer esto, evitar el borrado accidental de las fotos.

La papelera es nuestra tabla de salvación | Tecnoxplora

Lo que hace Google Fotos es mover todas las fotos que has borrado a la papelera, por lo que cuando queremos recuperarlas, podemos encontrarlas en esa papelera. Eso sí, deben haber pasado menos de sesenta días desde que borramos las imágenes, porque pasado ese plazo de tiempo, Google las borra automáticamente, porque entiende que ya no tienen valor para nosotros, dos meses son más que suficientes para saber si unas fotografías nos preocupan o nos arrepentimos de haberlas borrado. Por tanto, esta es la manera de poder recuperar todas esas imágenes. Para poder recuperar esas fotos, dentro de la papelera debemos seleccionarlas, pueden ser una o cien, y después pulsar sobre el icono del reloj que podemos encontrar en la parte superior derecha de la pantalla. Este botón es para restaurar las fotos al lugar original de donde fueron borradas. Por tanto las encontraremos en la misma feche original de subida a Google Fotos que tenían en su momento.

Arriba a la derecha se encuentra el icono para restaurar las fotos | Tecnoxplora

Por lo tanto todo volverá a la normalidad y será como si no hubiera pasado nada entre medias. Evidentemente este proceso no sirve de nada en una situación concreta. Si antes de los sesenta días entramos en la papelera y decidimos vaciarla, no podremos recuperar ninguna de las fotos que hubiera en ella hasta ese momento. Por tanto, Google Fotos puede ayudarnos a recuperar las fotos borradas, pero no a hacer milagros. O lo que es lo mismo, recuperar una foto que ha sido borrada por completo de la papelera de Google Fotos. En cualquier caso, cuando borramos fotos en la herramienta de Google, salvo que seamos muy maniáticos, no es habitual que accedamos a la papelera, por lo que lo normal es que nos encontremos ahí las imágenes borradas previamente. Así que suerte, que seguro tienes esas fotos todavía en la papelera de reciclaje.