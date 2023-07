Cómo recibir notificaciones del tráfico a tu alrededor en el móvil

Nuestro móvil se ha convertido en nuestro mejor aliado, sobre todo cuando se trata de desplazarnos de un lado a otro. Atrás quedaron los mapas y los dispositivos GPS. Ahora lo llevamos todo integrado en un simple dispositivo. Pero gracias a esto podemos anticiparnos a lo que sucede en la carretera. Te contamos cómo.

Entrete de las incidencias del tráfico sin abrir Google Maps

Tanto los conductores habituales como aquellos que solo cogen el coche de vez en cuando han hecho uso alguna vez de aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze. Estas nos guían de un punto a otro, mostrándonos las posibles incidencias en el trayecto y ofreciéndonos alternativas. Pero para ellos es indispensable abrir la aplicación, fijar un destino e iniciar la ruta para saber qué está pasando en cada momento.

Aunque existe una forma de estar informado de lo que pasa en cada momento en las carreteras y es gracias a Star, una aplicación de Microsoft con la que estarás al día de la actualidad, así como de las incidencias del tráfico. La app está disponible para móvildonde recibiremos una notificación cada que se produzca un accidente, una avería o se interrumpa el tráfico en una vía. Sin necesidad de estar dentro de la app, ni siquiera haciendo uso del móvil ya que recibiremos una notificación en nuestro móvil.

Activado las notificaciones en Star | TecnoXplora

La información es en tiempo real y precisa, lo que nos facilita el estar informado a cada momento de lo que ocurre, lo que nos da el tiempo necesario para plantear alternativas antes de salir y ponernos en marcha. En la app, podemos configurar cuales son nuestros intereses incluido el estado del tráfico. Con el fin de personalizar aún más las alertas, podemos crear tarjetas personalizadas para nuestro desplazamiento y recibir todas las novedades que se produzcan en dicho trayecto y saber de primera mano cómo pueden afectarnos.

Por otro lado, nos da la opción de guardar la ubicación de nuestra casa, trabajo o aquellos lugares que sean relevantes para nosotros o que solemos frecuentar con asiduidad. Del mismo modo recibiremos una notificación cuando se produzca una incidencia. Una aplicación que puede convertirse en una seria competencia para Google Maps y Waze, que por ahora no disponen de este sistema de alerta en tiempo real. Aunque nos ofrecen una amplia variedad de servicios y funciones con las que mejorar nuestros desplazamientos o encontrar cualquier cosa que estemos buscando cerca de nosotros.

La tecnología se ha puesto al servicio de la conducción, para facilitarnos y agilizar cada vez más nuestros desplazamientos, siendo más sostenibles y ahorrándonos tiempo. Aunque también debemos tener en cuenta que usar el móvil cuando conducimos es un acto, que no solo nos pone en peligro a nosotros mismos, si no que afecta también a otros conductores. Por lo que debemos hacer un uso responsable tanto del teléfono como de las aplicaciones y extremar la precaución al volante. Ya que no solo nos enfrentamos a las sanciones si no que está en juego las vidas de otras personas.