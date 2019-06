Cómo poner vídeos de TikTok de fondo de pantalla

TikTok es la red social de moda entre los jóvenes. Una red social que en los últimos meses se han convertido en un auténtico éxito entre adolescentes y de la que seguro que has oído hablar. La esenia de Tiktok son pequeños clips cortos de vídeo. Y hoy te contamos cómo puedes usar los clips de vídeo de TikTok como fondo de pantalla de tu móvil.

TikTok es una red social en la que puedes subir pequeños clips de vídeo cortos y no muy elaborados. Vídeos musicales o vídeos haciendo cualquier cosa en la que añades música de fondo y con todo tipo de efectos y filtros disponible que son parte de su éxito. Es muy sencilla y bastará con pulsar el botón de grabar, elegir entre los filtros y efectos, añadir un título o un hashtag y subir el vídeo a la aplicación para que otras personas y usuarios lo vean.

Lo bueno de esta red social es la cantidad de efectos que tiene y todas las posibilidades que permite. Por ello, es posible que quieras usar tus vídeos de TikTok como fondo de pantalla dinámico en tu móvil. Es muy sencillo y solo necesitarás una app: TikTok Wall Picture.

TikTok Wall Picture

Es una aplicación sin complicaciones y con una función clara: que cojas cualquier vídeo de TikTok para fondo de pantalla tanto en Android como en iOS. Ni siquiera hará falta que estés registrado en la red social para poder coger los vídeos aunque habrá una condición: que el usuario del vídeo que vayas a coger no tenga deshabilitado el guardado de vídeos y que no tenga la cuenta privada. Para todos los demás, no habrá problema.

Así puedes colocar un vídeo de TikTok de fondo de móivl | TikTok Wall Picture

Descarga la aplicación en tu teléfono móvil, ve a la red socia TikTok y busca el vídeo que te ha gustado y que quieres guardar en tu teléfono móvil para convertirlo en fondo de pantalla. Una vez que lo hayas encontrado, pulsa sobre el icono de “Compartir” y pulsa sobre la opción “Live Photo” que verás que aparece en tu menú del teléfono Android.

Una vez que hayas seguido estos pasos, el vídeo se descargará en tu teléfono móvil y podrás encontrarlo en tu galería y decir si lo quieres como fondo de pantalla. Podrás elegir que el vídeo funcione como fondo de pantalla de inicio o como fondo de pantalla de inicio y bloqueo. Automáticamente se colocará y tendrás un fondo animado en tu teléfono móvil.

En la aplicación TikTok Wall Picture se irán guardando todos los pequeños clips de vídeo que hayas ido almacenando para que los tengas a mano y puedas ir cambiándolos como quieras. Verás una galería con todos los que tienes y podrás elegir el que quieras y seguir los pasos que te explicábamos: Selecciona, pulsa en “Establecer como fondo de pantalla” y confirma.

Si te cansas de algunos de los que hay y no quieres que ocupen espacio solo tendrás que pulsar sobre el icono de puntos suspensivos de la aplicación y pulsar sobre “Eliminar”. Si eliminas la aplicación debes tener en cuenta que tu fondo de pantalla desaparecerá automáticamente con ella.