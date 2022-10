Cómo personalizar el color de la interfaz de cámara de tu Xiaomi

Una de las funciones más usadas en nuestros móviles además de las llamadas de teléfono y el envío de mensajería instantánea es la cámara de fotos. Gracias a los móviles la llevamos siempre encima y podemos inmortalizar cualquier instante. Pero muchos usuarios no saben que se puede cambiar el aspecto del interfaz de la cámara de su Xiaomi, te contamos cómo.

Cambia el color de la interfaz de la cámara

Este ajuste no se puede realizar en la mayoría de las capas de personalización de Android, Xiaomi con su sistema MIUI 12 si permite este ajuste. Con el que podemos darle un aspecto más personal a la app de la cámara. Tal vez este ajuste no sea muy conocido entre sus usuarios ya que no se encuentra a simple vista y tendremos que internarse por los menús para encontrarla. La propia interfaz de la cámara, no invita a pensar que existen otros ajustes más allá de los propios de la fotografía, pero en realidad esconde un menú desde el que podemos personalizar la aplicación. Como este que permite cambiar el acento de color de la misma, para hacerlo, abre la app de la cámara y sigue los siguientes pasos.

Cambiando la interfaz de la cámara de Xioami | TecnoXplora

Una vez accedemos a la app de la cámara, vemos en la parte inferior de la pantalla un menú en el que encontramos la opción “ más ”

Pulsa sobre esta para acceder a nuevas opciones. Al hacerlo accedemos a un nuevo menú en el que nos encontramos una serie de iconos con distintas acciones. En la parte superior derecha de la ventana, vemos dos iconos, entre ellos el de “ editar ” situado más a la derecha.

Pulsa sobre este para abrir una nueva pantalla. De este modo entramos en personalizar. Un menú en el que encontramos cuatro opciones: diseños de la función, modos de cámara, colores y sonido.

En esta ocasión debemos pulsar sobre “ colores ”

Al hacerlo, vemos una miniatura del interfaz de la aplicación y en parte inferior de la misma las muestras disponibles. En este caso, se trata de cinco colores. Amarillo, rosa pálido, violeta azul y verde .

Pulsando sobre las diferentes muestras podemos ver como quedarán estas una vez la apliquemos. De modo que podemos ver antes de aplicarlo cuál va a ser el resultado final.

Una vez hemos escogido el color que más nos guste solo tenemos que pulsar sobre el botón “aplicar” para que cambie automáticamente el acento de color de la aplicación.

Un ajuste que podemos deshacer en cualquier momento y cambiar el tono tantas veces como creamos necesario. Pero no es el único ajuste personalizado que podemos hacer. También podemos cambiar el sonido del obturador desde aquí, algo que veremos en otra ocasión. Este tipo de ajustes nos permiten darle un toque personal al interfaz de las aplicaciones propias del sistema algo que es muy apreciado por los usuarios a los que les gusta imprimir un toque personal a su móvil y a las aplicaciones para diferenciarse del resto.

