¿Cuándo llegará el Xiaomi 12S Ultra y su cámara Leica a España?

Esta es una pregunta que desde luego no tiene una respuesta sencilla. Y es que los modelos Ultra de Xiaomi no han estado normalmente disponibles en España, y si lo han hecho ha sido por la puerta de atrás, por lo que existen muchas posibilidades de que este teléfono finalmente no llegue a España. Pero ahora uno de los principales filtradores del mercado indio, que no deja de ser precisamente el mercado a donde llegan los móviles que luego dan el salto a occidente, ha desvelado lo que podría pasar finalmente con esta versión global del teléfono.

Podría llegar finalmente

Lo que ha dicho Mukul Sharma en su tuit es que la versión global del Xiaomi 12S Ultra podría llegar precisamente a este mercado a pesar de todo lo que se ha dicho. Vamos que viene a decir que el modelo más avanzado de Xiaomi podría ser presentado no solo en India, sino también en Europa. Y es que como decimos, a pesar de que se trata del teléfono más avanzado de la marca, no siempre se ha lanzado en nuestras latitudes. Pero ahora con estas palabras de este filtrador podemos sentir que el lanzamiento de este teléfono en Europa está verdaderamente más cerca de lo que pensábamos.

¿Qué esperar de él?

Pues la realidad es que no hay que especular mucho con este teléfono, porque en realidad ya lo conocemos todo tras su lanzamiento en China. Sobre todo, que es algo así como una gran cámara de fotos adosada a un teléfono, empezando por su diseño trasero, similar al de una cámara Leica, sobre todo también porque estrena la primera cámara de esta marca en un teléfono de Xiaomi. Y es que presume de una cámara que cuenta con un sensor principal de 50,3 megapíxeles, con un tamaño enorme de una pulgada. A este le acompaña un sensor periscopio de 48 megapíxeles, así como otro ultra gran angular de 48 megapíxeles. Todo ello aderezado con las lentes Leica y un software de post procesador supervisado también por la firma de fotografía.

Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi

En cuanto a potencia no podemos esperar más de él, con un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, que es el más potente que hay actualmente en móviles Android. Además, su pantalla es de mucho nivel, con tecnología LPTO2 AMOLED, con una resolución 2.5K que roza ese 4K que solo los móviles de Sony saben dar. Esta tiene una tasa de refresco de 120Hz y un gran brillo de hasta 1500 nits en su pico. La batería es otro de los aspectos destacados de este teléfono, ya que llega con una potencia de carga de 67W, no siendo quizás tan potente como esperábamos, al menos 120W, pero que carga su batería de 4860mAh al completo en 41 minutos.

Un móvil que sin duda tiene en esa cámara de fotos Leica su gran atractivo, tanto interno como externo. Recordemos que Leica había trabajado los últimos años con Huawei, llevando a sus cámaras a ser las mejores del mercado con mucha diferencia. Ahora la firma china espera que eso mismo ocurra con sus topes de gama, aunque si no los venden en occidente seguramente se diluirá bastante ese logro.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Xiaomi Mi Band 7: la pulsera más célebre se actualiza con una pantalla más grande