Cómo ocultar tu dirección de correo electrónico gracias al nuevo iOS 15.2

iOS15 ha llegado con muchas novedades, muchas funciones y aplicaciones han cambiado en muchos aspectos y uno de estos ha sido en la mejora de la seguridad. Los esfuerzos de la compañía se han dirigido sobre todo asegurar la privacidad de los usuarios manteniendo a raya a terceros y a garantizar que tareas tan sencillas como enviar un mail vuelvan a ser seguras, te contamos cómo.

Oculta tu dirección de dirección electrónico

No todos los usuarios de iPhone tienen acceso a este servicio que permite crear un alias de buzón desde donde redirigir todos los correos recibidos al principal, que corresponde a nuestra cuenta de usuario de Apple. El servicio estaba disponible hace unos meses en su versión Beta, pero con la llegada de la nueva versión de iOS podemos disfrutar de la versión definitiva en la que se pueden crear direcciones de correo alternativas y temporales, las cuales podemos usar para todo tipo de actividad esporádica y de la que no queremos recibir noticias transcurrido en tiempo. Tales como recibir determinadas ofertas, suscribirnos a newsletters o tipo de webs de dudosa fiabilidad.

Para disfrutar de todas las ventajas de esta nueva función debemos estar suscritos a iCloud+, el servicio de almacenamiento de pago que Apple que pone a disposición de los usuarios con el fin de aumentar el espacio de almacenamiento. Las opciones de contratar más espacio en la nube son limitadas, pues sólo podemos elegir entre 50, 200 GB o 2TB. Además del almacenamiento esta suscripción también incluye el servicio que permite ocultar la dirección de correo. Pero antes de comenzar a usarlo debemos activarlo. Te contamos cómo:

Creando cuentas de correo alternativas | TecnoXplora

Podemos activar este ajuste desde cualquier dispositivo ya sea un ordenador, tablet o smartphone. Para realizar la activación desde un iPhone solo tienes que acceder a ” ajustes ” del teléfono y completar el siguiente proceso.

” del teléfono y completar el siguiente proceso. Justo debajo de la información relativa a la cuenta de usuario del dispositivo encontramos la opción iCloud .

. Pulsando sobre esta, tenemos acceso al menú con todas las opciones. Entre ellas “ocultar mi correo electrónico”, desde aquí tenemos la opción de crear nuevas cuentas de correo.

desde aquí tenemos la opción de crear nuevas cuentas de correo. Al pulsar sobre esta si pagamos la suscripción, accederemos a las opciones para la creación de las nuevas cuentas, asignando el nombre que queremos usar para cada una ellas. En el caso contrario, desde aquí podemos suscribirnos si queremos hacer uso de esta función

asignando el nombre que queremos usar para cada una ellas. En el caso contrario, desde aquí podemos suscribirnos si queremos hacer uso de esta función Transcurrido el tiempo que creamos oportuno podemos dar de baja y eliminar esta dirección impidiendo la saturación de notificaciones.

Estas cuentas son un puente entre las páginas web o servicios a las que las suministramos y nosotros. En realidad, lo que hacemos al suministrar estas direcciones es proporcionar un medio de contacto a través del que recibimos la información sin revelar en ningún momento nuestra dirección real de correo. Son el vehículo para preservar nuestra privacidad. Podemos tener varias cuentas de correo abiertas, anularlas, crear nuevas cuentas y gestionarlos en función de nuestras necesidades. Estos alias sólo están disponibles como ya hemos comentado para suscriptores de iCloud+ con sistema iOS 15.2 o superior. Por lo que si no eres suscriptor y no estas actualizado a la ultima versión no podrás hacer uso de esta interesante función.