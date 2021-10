Cómo llevar cualquier tarjeta de fidelización en tu móvil

Hoy en día es algo muy habitual entre las marcas ofrecer tarjetas de fidelización. Estas incluyen ventajas para sus poseedores, de las que no disfrutan en resto de usuarios. Descuentos, promociones o programas de puntos son algunos de los usos más comunes. Si no quieres cargar con todas ellas en la cartera, pero no quieres salir de casa sin ellas tienes la posibilidad de llevarlas siempre en tu teléfono móvil, te contamos cómo.

Añade tus tarjetas con PassWallet

Son varias las opciones que tenemos para llevar en nuestro teléfono móvil tarjeta de pago, de cliente o de fidelización. Una de estas es Google Pay, a través de la aplicación de Google podemos realizar pagos con las tarjetas de nuestras entidades bancarias o incluir tarjetas de socio o de fidelización de otras empresas. Pero hay algunas tarjetas que no son compatibles con la aplicación de los de Montain View.

Como alternativa podemos usar aplicaciones como Passwallet, la cual está disponible para la descarga en la tienda de aplicaciones de Google o un simple toque aquí. Una vez descargamos e instalamos la aplicación en nuestros dispositivos Android. Abrimos la aplicación ya podemos empezar a añadir nuestras tarjetas.

Toca sobre el botón “ más ” para comenzar a añadir documentos.

” para comenzar a añadir documentos. Al hacerlo, desplegamos una ventana emergente con las diferentes opciones, entre las que podemos seleccionar el método que usaremos

Desde el almacenamiento de nuestro teléfon o, localizando la ruta en la que tenemos guardadas imágenes de las tarjetas o cupones.

o, localizando la ruta en la que tenemos guardadas imágenes de las tarjetas o cupones. Desde un código de barras, pdf o image n, del mismo modo accedemos a la ruta donde los tenemos localizados.

n, del mismo modo accedemos a la ruta donde los tenemos localizados. Desde su cuenta de Gmail , de esta manera podemos acceder fácilmente a las tarjetas que ya estemos usando a través de Google Pay y llevarlas todas reunidas en esta nueva aplicación.

, de esta manera podemos acceder fácilmente a las tarjetas que ya estemos usando a través de Google Pay y llevarlas todas reunidas en esta nueva aplicación. Manualmente , con esta opción debemos introducir los datos que identifican a la tarjeta, con el nombre, el logo de la empresa suministradora, el número o texto identificativo de la misma, incluyo podemos incluir una foto de la propia tarjeta.

, con esta opción debemos introducir los datos que identifican a la tarjeta, con el nombre, el logo de la empresa suministradora, el número o texto identificativo de la misma, incluyo podemos incluir una foto de la propia tarjeta. Incluir tarjetas eliminadas, de este modo se rescatan los datos de tarjetas que en algún momento hemos añadido y que han sido borradas, sin tener que volver a realizar cualquiera de las opciones anteriores.

Tras seleccionar el método para incluir estas en la aplicación y una vez añadidas, ya podemos hacer uso de ellas. Teniendo en cuenta de que desde la aplicación sólo podemos hacer uso de ella como elemento de lectura sin poder acceder desde aquí ni a perfiles, ni aplicaciones de gestión de los beneficios de estas. Además de esto, tenemos la posibilidad de ubicar en el mapa los lugares en los que hemos hecho uso de las diferentes tarjetas. Para ello, tan solo debemos tocar en el icono de hamburguesa en la esquina inferior izquierda de la pantalla, para desplegar las opciones y seleccionar mapa.

Además, Podemos crear categorías las cuales nos ayudarán a mantener organizados nuestros documentos, ya sea por temática o uso que hagamos de estos. No sólo podemos incluir tarjetas de fidelización podemos almacenar todo tipo de cupón descuento o documento el albergue un código QR o de barras. Simplemente escaneando con la cámara de nuestro móvil el correspondiente código e incluyendo este en cualquiera de las categorías que hemos creado.