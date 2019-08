El asistente de Google se ha convertido poco a poco en un compañero imprescindible de nuestro día a día en los móviles Android. Con este asistente podemos hacer prácticamente cualquier cosa, y sus posibilidades son infinitas, sobre todo si hablamos de utilizarlo en conjunto con el resto de dispositivos compatibles con Google Home. Ahora el asistente ha ganado una interesante función, que nos permite acceder a los mensajes de WhatsApp y otras apps de terceros mediante comandos de voz, sin tan siquiera tener que tocar la pantalla, y os contamos cómo hacerlo.

Así puedes comenzar a escuchar mensajes en el asistente de Google

Hay que puntualizar que el asistente de Google ya permitía escuchar los mensajes SMS que habíamos recibido a través de la aplicación de Mensajes de Google, que es la que suele gestionar este tipo de mensajes de texto, que en su momento eran la única manera de comunicarse mediante texto. Pero ese tipo de comunicación ha ido quedando en el olvido en detrimento de las apps de mensajería, que ahora sí que son compatibles con Google Assistant en este caso, gracias a los últimos cambios introducidos por Google.

Dando permisos a Google | Tecnoxplora

De momento el acceso a esta función del asistente de Google no está del todo implementada en los móviles que cuentan con un idioma que no sea inglés en el sistema operativo. Pero a base de insistir se puede llegar a contar con una función que entendemos que en breve tiempo estará disponible en todos los móviles con Google Assistant en español u otros idiomas. En cualquier caso, lo primero que debemos hacer es probar si nuestro asistente de Google ya puede leer los mensajes que hemos recibido. Para ello debemos entrar en el asistente y decir (lee mis mensajes) Si la nueva función está disponible, veremos una ventana emergente que nos pide los permisos necesarios para poder acceder a nuestras notificaciones, entre las que se encuentran los mensajes que recibimos a través de apps de mensajería como WhatsApp u otras similares como Telegram. Ahora bien, es posible que le digamos que lea los mensajes y haga caso omiso, en ese caso podemos optar por forzar la lectura de estos mensajes cambiando el idioma de nuestro móvil. Para eso debemos entrar en los ajustes, y después en el menú de (idiomas y entrada de texto)

Escuchando y respondiendo a los mensajes de WhatsApp | Tecnoxplora

En la primera opción, la de idiomas, debemos seleccionar el inglés en alguna de sus variantes, preferentemente de Estados Unidos, y colocarlo como el idioma principal. Ahora vamos al asistente de Google y le decimos ?read my messages? para que aparezca la ventana para darle los permisos necesarios al asistente. Una vez que se los damos y repetimos el mensaje de ?read my messages? ya veremos cómo Google Assistant comienza a leernos todos los mensajes que tengamos pendientes de leer en distintas apps de terceros, ya no solo los SMS. Aunque como os podéis imaginar, los que más nos interesan son los de WhatsApp. Unos mensajes que podremos también responder desde el mismo asistente de Google. También sin la necesidad de tocar la pantalla, porque será el asistente el que nos pregunte si queremos responder a los mensajes, lo que podremos hacer cómodamente también mediante los comandos de voz.