Al cabo del día recibimos todo tipo de mensajes a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del planeta, con cientos de millones de usuarios todos los meses. Y si solemos utilizarlo también cuando trabajamos, por poner un ejemplo, lo más normal es mantenerlo silenciado, de tal manera que no molestaremos a nadie. Pero a cambio no podremos saber si nos están escribiendo o llamando. Os contamos cómo a través de la vibración del teléfono podemos identificar una llamada, un mensaje normal, u otro de grupo, gracias a unos ajustes que podemos elegir fácilmente en la aplicación.

Asigna una vibración diferente a cada mensaje

Hay muchas maneras de identificar los mensajes o llamadas de WhatsApp entrantes. Para ello podemos utilizar no solo tonos diferentes para cada uno de ellos, de cada uno de los contactos, sino también alterar el color de las notificaciones en el LED del terminal. Pero si queremos que el teléfono esté en silencio, podemos aplicar a la vibración del teléfono una determinada duración, para identificar cuál es el tipo de mensaje que estamos recibiendo en el teléfono. Para ello debemos ir a los ajustes de WhatsApp, pulsando los tres puntos verticales, en la parte superior derecha de la sala de chats.

Configurando la vibración | Tecnoxplora

Una vez dentro debemos entrar en el menú de “notificaciones” en el que vamos a encontrar a su vez los ajustes de los mensajes, de los grupos y de las llamadas. Dentro de cada una de estas tres secciones encontramos una denominada “vibración” que es la que debemos pulsar en cada caso para diferenciarlo del resto de categorías de mensaje. Al pulsar sobre el botón podemos elegir entre cuatro ajustes diferentes_

Desactivada

Predeterminada

Corta

Larga

Esto quiere decir por ejemplo, que para identificar una llamada podemos configurar una vibración larga. Para identificar un mensaje individual una vibración corta, o en el caso de un mensaje de grupo, podemos asignar la vibración “predeterminada” de esta manera cada vez que recibamos uno de estos mensajes o llamadas, en base a la vibración, podremos saber qué es lo que está entrando en nuestro WhatsApp, mediante la vibración del teléfono. De esta manera tenemos una forma alternativa de identificar los mensajes de la aplicación sin necesidad de que suene un tono predeterminado, que pueda molestar a las personas que nos rodean. Es una manera bastante más sutil y sigilosa de saber si nos mandan un mensaje o nos llaman dentro de la app de mensajería.

Como veis es una manera bastante sencilla de añadir una identificación a este tipo de mensajes sin que sea algo molesto para los demás, que es una de las cosas en las que nos debemos fijar cuando estamos en un entorno principalmente silencioso, o al menos no alborotado. Así que si no sabes cómo identificar estos mensajes cuando silencias el teléfono, realiza uno de estos ajustes. Hay que tener en cuenta que esta vibración se producirá a partir de ahora no solo cuando el teléfono esté silenciado, sino también cuando suene normalmente. A los tonos asignados originalmente, se les añadirá también esta vibración, por lo que no se puede activar de forma parcial.