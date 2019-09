El teclado de Google no es un teclado más, de entre las decenas que hay disponibles en la Play Store, sino que es el que viene por defecto instalado en la mayoría de móviles Android. Ello no significa que sea un teclado malo, todo lo contrario, es de los mejores, si no el mejor que podemos instalar en nuestro móvil para contar con mejores funciones. Gboard es un teclado que más allá de escribir, nos permite acceder a numeroso contenido contextual relacionado con las conversaciones que escribimos en él, y que permite enriquecerlas sin necesidad de que tengamos que recurrir a otra app o el buscador de Google.

Así pues hacer búsquedas fácilmente

La aplicación de teclado no es solo eso, primero porque nos ofrece un gran número de utilidades que van más allá de escribir en una conversación o interactuar con una página web. Ahora lo que os contamos es lo sencillo que es hacer una búsqueda de Internet en Google sin salir del teclado, y compartir los resultados directamente desde esta zona del teclado de Google, es algo muy sencillo, que en el caso de que no conozcáis, seguro que utilizáis mucho más después de saber cómo funciona.

Buscando con Gboard | Tecnoxplora

Para poder hacer búsquedas en el teclado de Google, solo tenemos que abrir el teclado mientras vamos a escribir algo, ya sea en una app de mensajería, en una red social, o cualquier otra. Y pulsar sobre la gran “G” de Google en la parte superior izquierda del teclado. Esto automáticamente abre el buscador de Google, aquel desde el que normalmente buscamos cualquier cosa cuando estamos navegando por la red. Una vez que pulsamos, en la barra de búsqueda solo tenemos que introducir el término de búsqueda, para acto seguido ver los resultados de esta en forma de cápsulas en la parte inferior de la barra de búsqueda.

En cada una de esas cápsulas hay una vista previa con el resultado de la búsqueda, y tenemos dos opciones, compartir la búsqueda dentro de la conversación a través del teclado, para lo que podemos pulsar el botón de “compartir” o bien pulsar sobre el botón de ”ver más” en la parte inferior derecha. Este botón nos lleva directamente al buscador para poder repasar completamente el resultado de la búsqueda desde el mismo buscador de Google. Por tanto es una manera rápida y sencilla de poder acceder a las búsquedas de Google para poder integrarlas en conversaciones de manera más rápida, sin necesidad de estar saltando al navegador web o a la búsqueda de google nativa en tu móvil. Así que si alguna vez quieres enriquecer tus conversaciones con determinadas búsquedas de Google, olvídate de buscar continuamente desde el buscador de los de Mountain View desde su página principal, puedes hacerlo fácilmente y sin complicaciones desde el mismo teclado de tu móvil, de la misma manera que buscarías un GIF o un emoji, hasta este punto el teclado de Google se ha convertido en una herramienta indispensable.