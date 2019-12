Dos años atrás WhatsApp introdujo la demandada función que por fin nos permitía a todos los usuarios de la plataforma borrar los mensajes enviados dentro de un límite de 7 minutos para evitarnos pasar un mal trago. Con el paso del tiempo esta herramienta fue evolucionando hasta llegar al momento presente, cuando la aplicación ha liberado una función que bebe de la competencia para mantener conversaciones privadas.

Después de aumentar el límite para borrar mensajes hasta los 60 minutos, ahora la compañía de mensajería social, propiedad de Facebook está estrenando una nueva característica que permite a los usuarios de WhatsApp establecer un límite de autodestrucción para los mensajes enviados.

Después de que fuera anunciado por WABetaInfo, la marca ya facilita la desaparición de los mensajes de forma automática desde el chat. Esto se consigue mediante la programación por parte del usuario antes de que se envíen los mensajes. No hay que confundirlo con mensajes programados, ya que lo que se programa no es el envío, sino su borrado.

Ajustes de la autodestrucción de mensajes | WABetaInfo

Esta herramienta, presente en otros servicios como Telegram, es especialmente útil cuando los usuarios desean compartir alguna información a través de la plataforma de mensajería instantánea, pero no quieren que se quede constancia para siempre. Aunque eso no quiere decir que estén a salvo de las siempre “chivatas” capturas de pantalla.

Cómo programar mensajes que se autodestruyen

El primer requisito que tienes que cumplir para poder programar la eliminación de mensajes en WhatsApp es instalar la última versión de la Berta de la aplicación en tu teléfono. La nueva función solo está disponible para algunos usuarios que hayan instalado la versión beta 2.19.275 de WhatsApp en su móvil. Por supuesto, hablamos de Android pues en iOS aún no hay rastro de esta novedad.

La herramienta permite establecer diferentes periodos de tiempo para borrar los mensajes sin más interacción por parte del usuario que fijar cuándo quiere que se borren los mensajes. De esta forma lo que escribimos se puede eliminar del chat en:

Una hora

Un día

Una semana

Un mes

Un año

La herramienta ha variado ligeramente desde su primera filtración y ahora se puede usar tanto en chats individuales como en los grupos. Para fijar la autodestrucción de mensajes debes acceder a los ajustes del chat, seleccionar la opción “Borrar mensajes” y establecer el tiempo que quieras para su eliminación.

WhatsApp | Unsplash

Mientras que no hayas seleccionado “Off”, todos los mensajes que escribas a partir de este instante tendrán la fecha de caducidad que hayas configurado.

Si has instalado la versión beta de WhatsApp para Android y no localizas esta opción, no te preocupes ya que no todos los usuarios han corrido la misma suerte al tratarse de una novedad introducida en la app de mensajería de forma gradual. Eso sí, es de esperar que no debamos esperar demasiado para ver como esta nueva función aterriza en la versión final de la app, tanto en dispositivos ejecutando el sistema operativo de Android como en iOS.