Cómo exportar tus playlist de Spotify a un archivo de texto

Spotify se ha convertido en la app de streaming de música más popular del mercado, desde hace muchos años. Su uso se ha popularizado mucho gracias a que podemos elegir entre crear una cuenta gratuita o elegir una cuenta premium con los beneficios que esto nos ofrece. Entre la más destacadas la facilidad para crear listas de reproducción con muestra música preferida.

En este tiempo han surgido alternativas a este servicio, sobre todo con la aparición de plataformas como Tidal que nos ofrecen música en alta fidelidad. Por lo que si eres un amante de la buena música en alta calidad tal vez, estés valorando probar o cambiar alguna de estos servicios. Uno de los obstáculos que nos puede echar atrás, es el tiempo invertido durante creando lista de reproducción con nuestras canciones preferidas, si cambiamos de plataforma tendremos que empezar de nuevo, ya que Spotify no dispone de la opción de exportarlas.

Pero no te preocupes que hay solución para estos pequeños problemas, te contamos cómo puedes exportas tus listas favoritas, para que las puedas guardar una copia de ellas y no tener que comenzar de cero. Como hemos comentado antes, Spotify no dispone de esta opción por lo que dependemos de terceros para que nos ayuden. Estas herramientas son gratuitas y muy sencilla de utilizar.

Con exportify exporta tus listas de reproducción | Tecnoxplora

Exportify

Este servicio on-line nos permite llevar a cabo la acción que hoy nos ocupa a través de una plataforma funcional, intuitiva y muy sencilla. Entra en su pagina Web, como verás se trata de una interfaz totalmente minimalista, pulsa sobre el botón “Empezar”. Al hacerlo, nos redirige a otra ventana en la que introduciremos los datos de registro de nuestra cuenta y así poder acceder a nuestro perfil de usuario y de ese modo acceder a las listas de reproducción.

Hecho esto, nos aparece un listado con todas ellas con información como el nombre, el propietario, en número de canciones, si es pública o no y el botón de exportar junto a cada una de ellas. Aunque también tenemos la posibilidad de exportarlas todas, aunque se guardarán de forma individualizada en formato “.CSV”.

Así puedes exportas las listas con tus canciones preferidas | TecnoXplora

SpotMyBackup

Su funcionamiento es realmente sencillo al igual que su interfaz, y es muy similar a Exportify, aunque con una salvedad, no nos da opción de exportar de forma individual las listas. Con esta herramienta hacemos una copia de seguridad completa de estas. Para ello, teclea en la barra del navegador web www.spotmybackup.com, e inicia sesión en con Spotify, pulsado sobre el botón verde que vemos. Al hacerlo nos lleva a la ventana de registro en la que introducimos usuario y contraseña. Hecho esto, y trascurridos un tiempo, este dependerá de la cantidad de listas y de canciones que tengamos guardados, nos dará las opciones de “exportar” o “importar” las listas.

Con Soundiiz guarda las listas de reproducción de tus plataformas | TecnoXplora

Soundiiz

De las aplicaciones que te hemos contado es la más completa. Esta es una de las más utilizadas ya que no sólo nos sirve para Spotify, sino que nos funciona con aplicaciones como Tidal, YouTube, Apple Music, Deezer, SoundCloud entre otros. Y además es compatible con formatos como M3U, TXT, CSV o XML.

Para acceder al servicio entra en su web y pincha sobre “Ir a la aplicación”, tendremos que identificarnos y para ello podemos usar varios métodos podemos hacerlo a través de nuestras cuentas de Google, Facebook, Apple o Twiter o si lo prefieres puedes crear un nuevo usuario en la aplicación.

Una vez hecho esto, podemos elegir el servicio pulsando sobre su icono, en el lado izquierdo de la pantalla, al hacerlo tenemos que identificarnos con usuario y contraseña, de este modo importará nuestro contenido. Veremos el listado con las diferentes listas. Junto a estas encontramos el icono de los tres puntos, al pulsarlo se despliega con las acciones que queremos llevar a cabo, que cómo verás son muchas más que en las opciones anteriores.