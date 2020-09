Cómo evitar los grupos molestos con las novedades de WhatsApp

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las preferidas a la hora de intercambiar mensajes de forma gratuita. Durante estos últimos meses, se ha seguido trabajando para traernos novedades a los usuarios. En este vídeo te enseñamos una de ellas, que nos ayudará a evadirnos de los grupos molestos en los que se nos incluye.

WhatsApp, la forma por excelencia en nuestro país de intercambiar mensajes, no ha dejado de invertir recursos en su aplicación para traernos novedades y nuevas funciones. Su idea es que con estas opciones tengamos una aplicación que sea cómoda de utilizar y menos intrusiva, además de adaptarse al usuario.

Dentro de todas las innovaciones que nos han llegado, una que marcó un antes y un después fueron las notas de voz. Ya no solo no es necesario estar escribiendo mensajes, sino que además ya no tienes que estar pendiente de mantener el botón de grabar pulsado. Esto facilita al usuario grabar la nota de audio sin que tenga que mantener el dedo en la pantalla.

Una de las últimas actualizaciones y novedades ha sido la mejora del almacenamiento y distribución de archivos, enlaces y documentos que se comparten a través de los chats. Esta función es muy útil a la hora de buscar momentos concretos dentro de una conversación.

Otro ejemplo sería cómo facilitar el ocio digital a los usuarios. Aunque ya no nos encontremos confinados, mucha gente sigue confiando en las videollamadas para ver más a menudo a sus allegados. Una de las mejoras que se han realizado estos meses ha sido el aumento de participantes en las videollamadas grupales. Ahora no solo puedes estar en una llamada con hasta ocho personas, sino que también podemos iniciar videollamadas al instante a través de un nuevo icono.

Sin embargo, una de las opciones que más pueden llegar a valorar los usuarios es la de silenciar los grupos molestos. Muchas veces, terminamos hartos de que nos envíen fotos, vídeos o memes. En este vídeo te enseñamos cómo evitar que esto ocurra.

