Cómo escuchar tus canciones favoritas en Spotify sin conexión

Escuchar música en streaming, sino estamos conectados a una red WiFi supone en elevado número de datos sobre todo si nos gusta ir todo el día escuchando todo el día tu música preferida. Pero existe una manera de hacerlo sin gastar datos, pero no que no está alcance de todos los usuarios.

Escucha tu música streaming sin gastar datos

Los usuarios premium de Spotify disfrutan de varias ventajas con respecto a las cuentas gratuitas, una de las más reconocibles es la ausencia de anuncios en sus reproducciones y otra menos conocida pero que nos ayuda a economizar datos es esta que te vamos a contar a continuación.

Spotify | Composición propia

Tener acceso a nuestros podcast y artistas favoritos aun cuando no tenemos conexión a internet en nuestros dispositivos es posible. La plataforma de música en streaming permite realizar un ajuste para que podamos seguir disfrutando, aunque nos quedemos sin conexión. Se trata del modo sin conexión, aunque para hacer uso de este tenemos que descargar los contenidos que queremos descargar previamente.

Para hacerlo, debemos tener acceso a Internet y con un espacio de almacenamiento como mínimo de 1 GB, y es recomendable hacerlo cuando estamos conectados a una red WiFi, para ahorrar datos. También podemos hacerlos usando datos móviles. En este caso debemos cambiar la configuración de descarga y activar la “descarga móvil”, accediendo desde el inicio a la “configuración” de la app y entrando en la sección “calidad de audio”

Antes de comenzar, comprueba el espacio y las sesiones abiertas en los diferentes dispositivos y asegúrate de tener el espacio recomendado, si no, no podrás realizar la descarga o será incompleta.

en los diferentes dispositivos y asegúrate de tener el espacio recomendado, si no, no podrás realizar la descarga o será incompleta. Descargar contenido es muy sencillo desde la app si no tienes listas de reproducción debes crearlas , ya que no podrás descargar canciones sueltas.

, ya que no podrás descargar canciones sueltas. Selecciona los contenidos que quieres descargar y toca sobre el icono de descarga, el cual identificarás con una flecha apuntando hacia abajo.

y toca sobre el icono de descarga, el cual identificarás con una flecha apuntando hacia abajo. De este modo, todos los contenidos seleccionados se almacenan en la biblioteca. Con toda tu música es la biblioteca es hora de activar el modo sin conexión.

Del mismo modo, que cambiamos la configuración de descarga, activaremos el modo, entrando desde el inicio en las opciones de “ configuración ”.

”. Entre las opciones disponibles, encontramos “ Reproducción ”

” Y dentro de este apartado activamos la opción “Sin conexión” .

. Y a partir de este momento, solo tendremos acceso a la música que hayamos descargado previamente.

Podemos distinguir los contenidos que están disponibles en este modo a simple vista, pues los contenidos que no están disponibles aparecerán atenuados . Forma inequívoca de saber que no están disponibles en este momento.

. Forma inequívoca de saber que no están disponibles en este momento. Para acceder de nuevo a estos contenidos como es lógico, sólo será necesario desactivar de nuevo el modo sin conexión.

Pero no podrás descargar todas las canciones que quieras, tenemos un máximo de 10.000 canciones y cinco dispositivos. Por lo que, si quieres añadir nuevos contenidos y has llegado al límite, no nos quedará otra opción que borrar canciones. Así como cambiar de dispositivos, será necesario cerrar sesión e iniciarla en el nuevo dispositivo.