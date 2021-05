Cómo enviar apps mediante Bluetooth independientemente de tu versión de Android

Nuestros móviles se alimentan básicamente de miles de apps que en el caso de Android podemos descargar no solo de la Play Store, sino también desde otras fuentes diferentes. Y en sus dos últimas versiones el sistema operativo de Google nos ha brindado la posibilidad de enviar estas apps de un dispositivo a otro con un nuevo método, llamado Cómo enviar apps a móviles cercanos con Google Play aunque no tengas Internet. Este utiliza la conectividad inalámbrica del teléfono para enviar apps y otros documentos a otros teléfonos sin necesidad de conexión a Internet mediante Wifi o datos. Lo malo es que los móviles con versiones de Android más veteranas no pueden utilizar esta función ya que no está disponible para sus sistemas. Por eso hoy os ofrecemos una alternativa que nos permitirá obtener los mismos resultados instalando una app.

Comparte las apps con el Bluetooth

Esta conectividad es la más común junto al Wifi que tenemos en nuestros teléfonos móviles. Por lo tanto es una garantía de compatibilidad con otros dispositivos incluso si tenemos una versión de Android más antigua, como por ejemplo Android 8 o 7, que todavía está presente en muchos móviles en la actualidad. Pues bien, esta app en la que nos fijamos hoy es la de Compartir Apps - Pasar Aplicaciones por Bluetooth, que con ese nombre tan literal, nos avanza lo que es capaz de ofrecernos. Con ella básicamente podemos enviar apps mediante la conectividad Bluetooth con otras personas.

Puedes enviar cualquier app mediante Bluetooth | Best Tools Group

Esto nos permite hacerlo incluso si no tenemos una conexión activa a Internet, o el Wifi desactivado. Solo tenemos que instalar esta app tanto en el móvil que envía la app como en el que la recibe. Es una de las apps que nos ofrece unas mejores reseñas en Google en lo referente al envío de apps inalámbricamente, por lo que podemos confiar completamente en ella. Pero además de enviar las apps mediante Bluetooth, podemos hacer muchas más cosas con esta app. Como por ejemplo enviarlas como adjunto en apps como WhatsApp, Google Drive, Huawei Share y muchas más.

También podemos hacer copias de seguridad de nuestras apps en la tarjeta microSD del teléfono, lo que nos permite liberar espacio de almacenamiento de nuestro terminal. También podemos transferir apps desde un dispositivo antiguo a uno nuevo fácilmente. Por tanto el principal valor de esta app es precisamente la gestión integral de estas que nos ofrece a todos los niveles, porque incluso funciona como un gestor de apps similar a como gestionamos los archivos del sistema. Los requisitos de esta app son sencillos, ya que debemos dar permisos a la app para autorizar el acceso a la conectividad Bluetooth.

Y lo mejor de todo, es una app compatible con móviles que cuenten con versiones comprendidas entre Android 4 y Android 10, por lo que si no puedes usar Nearby, puedes obtener un resultado similar con esta app. Así que si quieres enviar apps sin tener que incurrir en gastos o cuando no hay una conexión de datos activa. Por último queremos recordaros que la conectividad Bluetooth es mucho más lenta que el Wifi o los datos móviles, por lo que debemos tener más paciencia para enviar o recibir los archivos, en un plazo de tiempo más amplio.