A medida que los chats que tenemos en WhatsApp van cumpliendo años se acumulan una cantidad ingente de archivos que, en la mayoría de las ocasiones, no vamos a necesitar jamás. Es más, muy posiblemente ni siquiera recordemos que alguna vez estuvieron almacenados en nuestro teléfono. Se trata de fotos, vídeos, GIFs, notas de audio, documentos adjuntos, etc. que ocupan un espacio de almacenamiento precioso y que, de vez en cuando, no viene mal limpiar a fondo para ganar algunos gigas extra.

Pero una pequeña parte de esos envíos que hemos hecho, o que nos han remitido, sí que tienen su importancia porque son fotos de un momento emotivo, un vídeo de un gol maravilloso de ese delantero que tanto nos gusta, o un archivo en PDF que es necesario para terminar con el trabajo en el que estamos. Sea como fuere, siempre hay un motivo para acceder a la búsqueda de la WhatsApp y encontrarlo.

La búsqueda de WhatsApp ha cambiado

El caso es que todos esos contenidos que queríamos recuperar, hasta ahora, teníamos que ir a buscarlos a los distintos chats, uno por uno, y escogiendo entre los diferentes tipos de información. Esto es, imágenes y vídeos, enlaces y documentos. Eso nos obligaba a recordar en qué chat o grupo lo habíamos recibido. Así que era un engorro. Por suerte, los de Facebook han tenido una gran idea y han modificado por completo esa búsqueda para darle una utilidad real y evidente con la última actualización de la app que ya la tenéis disponible en las tiendas de iOS y Android.

Como podéis ver por las imágenes que tenéis justo aquí debajo, en el momento que queramos buscar algo ya tendremos, por defecto, seis filtros predeterminados distintos que podemos aplicar simplemente pulsando sobre ellos. Se trata de las fotos, GIF, enlaces, vídeos, documentos y notas de audio. Como os señalamos con las flechas, solo hay que tocar en uno de ellos para ver todos los resultados rápidamente ordenados de más reciente a más antiguo y, lo más importante, sin filtros de chats o grupos. Solo el contenido, para que encontremos en un instante eso que buscamos.

Nuevo sistema de búsqueda en WhatsApp | Tecnoxplora

Es más, ese filtrado es todavía más preciso cuando queremos buscar una palabra asociada a un tipo de contenido. Por ejemplo, imaginad que queréis recuperar la foto de un "jardín". Si escribís en la caja de búsqueda esa palabra, os aparecerá justo debajo para qué tipo de contenidos tiene resultados, por ejemplo en fotos y vídeos. De esta manera, tendremos más fácil encontrar ese recuerdo concreto si pulsamos en uno o en otro.

Recordad que con el anterior motor de búsqueda de WhatsApp era prácticamente imposible llegar a este nivel de detalle y segmentación ya que, en realidad, solo se encargaba de recuperarnos cadenas de texto. Nada más. Eso sigue tal cual, porque si escribís una o varias palabras os devolverá los resultados que tiene indexados, pero con el añadido de esa estructura por tipo de contenido que hace mucho más fácil encontrar cualquier recuerdo que queráis reutilizar, o recordar, que nunca se sabe.