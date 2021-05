Cómo eliminar el "molesto" botón de Google Meet en Gmail

Google Meet es el servicio de reuniones online de Google y de uso gratuito, este es principalmente para empresas, aunque son muchos los usuarios que hacen uso de ella de forma tanto personal como profesional. Por eso, desde hace algún tiempo Google integró dentro de su aplicación de correo Gmail un acceso directo a los servicios de Meet. A través de esta pestaña al podemos acceder de rápidamente a una reunión al a que hemos sido invitados o podemos iniciar una nueva reunión. Pero para muchos usuarios esta pestaña no tiene demasiada utilidad, por lo que te contamos cómo desactivarla.

Desactivar pestaña reunión en Gmail

Aunque Gmail es prioritariamente una aplicación para gestionar el correo electrónico, en los últimos tiempos ha sufrido algunas transformaciones y ha incluido funciones que poco o nada tienen que ver con el propósito para el que fue creado. Esta integración se produce para dar a conocer a millones de usuario de Gmail la aplicación de videollamadas de Google, permitiéndoles el acceso y hacerlo sin necesidad de abandonar la aplicación de correo electrónico.

Desactivando Meet en Gmail | TecnoXplora

Como hemos comentado por norma general solemos utilizar Meet por motivos de trabajo, aunque debido a la pandemia se ha popularizado su uso y hemos tenido que echar mano de este tipo de aplicaciones para estar en contacto con familiares y amigos. Pero si eres aquellos usuarios que prefieren no tener dentro de su bandeja de entrada el acceso directo puedes desactivarlo siguiendo los siguientes pasos:

Ya seas usuario de Android o iOS, entra en la aplicación Gmail y pulsa sobre el menú hamburguesa en la esquina superior izquierda.

y pulsa sobre el menú hamburguesa en la esquina superior izquierda. Desplázate por el menú hasta llegar a los " Ajustes"

Entra en los ajustes y selecciona la cuenta en la que quieres desactivar la pestaña.

en la que quieres desactivar la pestaña. En los ajustes de la cuenta, desplázate hasta la sección “ reunión ”

” Y a continuación, pulsa para desactivar la opción “ mostrar la pestaña Reunión para hacer videollamadas ”

” Al hacerlo automáticamente se reconfigura volviendo de nuevo a la bandeja de entrada, donde podemos comprobar que la pestaña ya no está visible.

El proceso de activación y desactivación de la pestaña es similar tanto en Android como en IPhone. La única diferencia es que en la versión para iOS de Gmail en vez de pulsar un cuadro de verificación sus usuarios tienen un botón deslizante. De esta manera, al desaparecer las pestañas de la parte inferior de la pantalla, gana espacio la bandeja de entrada y se muestran un mayor número de mensajes.

Gmail | Pexels

Como habrás comprobado este ajuste sólo se aplica a la cuenta que hemos seleccionado, no de carácter general por lo que si tienes varias verás que si no lo has desactivado en el resto de tus cuentas seguirá estando disponible. Por lo que, si quieres que desaparezca también, tendrás que repetir de nuevo el mismo proceso, tantas veces como cuentas de correo tengas configurada en tu aplicación de Gmail. Si en algún momento necesitas que la pestaña este de nuevo disponible y visible tan sólo tienes que repetir el mismo proceso a la inversa.