Si no estás sacándole provecho a tu cuenta de Instagram, lo mejor es quitarla de en medio para que estos datos no sigan almacenados en los servidores. A veces puede ser algo complicado encontrar la opción de borrar o desactivar la cuenta de un servicio ya que está ubicada en un sitio bien escondido. Esto se hace obviamente porque no interesa a las empresas que te des de baja, pero buscando un poco podemos llega a encontrar esta opción. En el caso de Instagram la verdad es que el proceso es bastante sencillo de hacer sin tener que pasar por varias pestañas muy tediosas.

Lo primero que debemos de tener claro es si queremos desactivar o eliminar la cuenta. En el primer caso solo conseguiremos dar de baja de forma temporal la cuenta y hacer que nuestro perfil desaparezca, pero la información seguirá en los servidores. En el segundo caso se eliminarán totalmente los datos de los servidores de Instagram siendo este un proceso irreversible.

Elimirar | Instagram

Si quieres desactivar de forma temporal tu cuenta, tiene que acceder al navegador que quieras desde tu móvil. Deberás de entrar en la web Instagram.com e iniciar sesión con tus credenciales. Una vez hemos iniciado sesión en la versión web nos iremos a nuestro perfil en la parte inferior derecha y después accederemos en la configuración pulsando el engranaje que encontramos en la parte superior izquierda. Una vez aquí pulsaremos sobre ‘Editar perfil’ y en la parte inferior encontraremos la opción de ‘Desactivar mi cuenta temporalmente’. De este modo la cuenta desaparecerá, aunque la podremos recuperar cuando queramos.

La segunda opción es la más radical, ya que se eliminan todos los datos de manera permanente incluyendo imágenes, historias, seguidores y mensajes privados. Debemos de tener en cuenta que si tenemos muchos datos publicados puede que tarden algunos días en que desaparezcan por completo ya que es un proceso lento. Para poder realizarlo simplemente deberemos de utilizar nuestro móvil u ordenador, entrar en un navegador y acceder a esta página (ENLACE: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/). Una vez entramos observaremos que se nos preguntan las razones por las que queremos realizar este proceso. Obviamente deberemos de iniciar sesión si es que no lo has hecho previamente.

Una vez seleccionamos la razón por la que hemos tomado esta decisión se nos pedirá la clave para identificar nuestra identidad. Por último deberemos de pulsar sobre el botón que nos emerge de borrado permanente y a partir de ahí se confirmará nuestro deseo.

Debemos de tener muy presente que toda la información se borrará y se quedará únicamente los mensajes directos almacenados en las cuentas de otras personas. Sin duda es de agradecer que existan estas herramientas a disposición de los usuarios para que podamos ejercer nuestro derecho legítimo de que se eliminen todos nuestros datos de este tipo de servidores. Esto normalmente se hace porque no confiamos en sus políticas de privacidad o porque no estamos utilizando el servicio de la manera adecuada y lo tenemos abandonado.