7 de enero, ese día en el que nos encontramos en plena resaca del Día de Reyes y de todas las Navidades, y no solo hablamos del aspecto gastronómico, que en la mayoría de casos ha dado como resultado unos gramos o kilos de más, sino también de la resaca de los regalos tradicionales de estas fechas. Si has sido el afortunado benefactor de regalos de Reyes, es posible que te hayas encontrado con algunas sorpresas poco agradables, y con regalos que no terminan de gustarte, no son lo que pensabas, o simplemente los aborreces. Pues bien, no pasa, no hace falta ni que te preocupes por ir a cambiarlo a la tienda, si es que se trata de un regalo un tanto especial, porque sea lo que sea, lo puedes vender desde tu móvil.

¿Dónde puedes darle salida a esos regalos de Reyes o Navidad que no te gustan?

Es lo bueno de la tecnología hoy en día, que podemos hacer casi cualquier cosa a través de ella. Y la de deshacerse de aquellos regalos de Reyes que no nos han gustado es una de las mejores cosas que podemos hacer con ellos. Hay diferentes apps especializadas en dar salida a esos regalos que por alguna razón no te han terminado de gustar, y que quizás no puedas descambiar fácilmente en una tienda. Si te han regalado ropa, un objeto de colección, electrónica, o cualquier otra cosa, puedes darle salida fácilmente. Una app que sirve prácticamente para todo es la de Wallapop, un lugar en el que podemos poner a la venta esos regalos, sean cuales sean sus condiciones.

Wallapop | Agencias

Solo tienes que hacer una foto rápidamente, y añadir una descripción a tu producto para que se ponga a la venta en unos minutos. Los usuarios más cercanos a tu ubicación verán en los primeros lugares tus productos a la venta, facilitando así todo el proceso sin tener que recurrir a envíos complicados. Podemos descargar estas apps tanto en Android como en iOS. Otra alternativa que podemos utilizar, en este caso centrada en la venta de ropa, es la de Vinted, una nueva app que también podemos descargar en iOS y Android que nos ayuda a vender nuestra ropa de una forma similar a como lo podríamos hacer en Wallapop, pero en este caso centrándose exclusivamente en la ropa.

La app de Vinted | Vinted

Otra app interesante es la de Todo Colección. En esta app de Android e iOS podemos vender productos de segunda mano con cierto valor para los coleccionistas. Así que si te han regalado algo que ya tenías en tu colección, es el lugar perfecto para darle salida. Por lo tanto es una app perfecta para poder vender esos productos con más años a sus espaldas, y que quizás en otros círculos o apps no serían valorados de la misma manera que a través de esta app. Tres aplicaciones con las que podemos darle salida fácilmente a esos regalos que no nos han terminado de gustar, y que en otros tiempos no habrían tenido una salida tan fácil como la que vamos a poder disfrutar hoy sin movernos del sofá, desde la pantalla del móvil.