Sin duda es la red social más popular en la actualidad, o al menos es la mejor percibida por los usuarios, que están viendo en Facebook una red a evitar, y en cambio Instagram esa en la que debes estar "si quieres que te vean" pero en algunos casos sigue siendo bastante estricta a sus orígenes, aunque todo tiene un sentido. En el caso de las imágenes, no podemos descargarlas desde la app oficial o desde su página web, incluso si hacemos una captura de ellas o de sus estados seguramente el autor de la foto reciba una notificación de que lo hemos hecho.

Hay que pulsar sobre copiar enlace en Instagram | Instagram

En este caso, os vamos a contar cómo se pueden descargar fotos desde esta red social. No sin antes advertiros de que no se trata de descargar fotos de cuentas ajenas de forma indiscriminada y sin permiso de su autor. Sino que siempre debéis hacer un buen uso de todas aquellas imágenes que bajéis de esta red social, porque precisamente de ahí Instagram no permite la descarga de estas, por las implicaciones que puedan tener el mal uso que hagamos de ellas. En cualquier caso, lo que debemos hacer si estamos en el PC, es entrar en una página web llamada DownloadGram.

Desde esta web podemos descargar las fotos de Instagram | Instagram

Como su propio nombre indica, esta nos va a permitir descargar tanto fotos como vídeos directamente desde la red social, pero sin la red social. Para ello, lo que debemos hacer antes desde el móvil es entrar en Instagram, en la publicación de la que queremos descargar la fotos, pulsando en los tres botones verticales que vemos en la parte superior derecha. Aquí pulsamos sobre copiar enlace de la publicación. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a la página de DownloadGram e introducir el enlace que hemos copiado previamente. En ese momento aparecerá un botón de color verde con la palabra "Download"

Esto nos sirve tanto para una imagen como un vídeo, introduciendo el enlace generado por la app de Instagram. Lo mismo exactamente lo podemos hacer con la app Insta [[LINK:EXTERNO|||https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insta.postdownload|||Saver Images & Video Download for Instagram]]. Funciona de la misma forma, copiamos el enlace desde Instagram, lo introducimos en la app, y descargamos la imagen o vídeo. Por supuesto, siempre haciendo un uso responsable de estos contenidos descargados y protegiéndolos de una difusión masiva sin el permiso del autor de la imagen. Como veis, es muy sencillo descargar todas estas imágenes desde la red social.