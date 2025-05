Cómo crear paso a paso un podcast en español desde tu móvil con NotebookLM

Utilizar la inteligencia artificial como herramienta de trabajo se ha convertido en algo habitual. A través de la búsqueda y recopilación de información con la ayuda de esta tecnología, accedemos a contenidos más precisos filtrados según nuestras preferencias y necesidades. Con herramientas como NotebookLM, podemos organizar la información de una forma estructurada. A continuación, te contamos cómo puedes crear un podcast también desde tu móvil.

Crea un resumen de audio con la ayuda de NotebookLM

Quizás esta sea una de las aplicaciones más infrautilizada y desconocida por los usuarios. Desarrollada por Google, se trata de una completa herramienta que nos ayuda a procesar la información organizando y estructurando esta para una mejor comprensión de las mismas. Hasta ahora solo estaba disponible en su versión escritorio, aunque recientemente los de Mountain View han lanzado la versión para móvil, ya está disponible tanto para Android como iOS.

Creando Podcast | TecnoXplora

Una vez descargada e instalada en nuestros dispositivos móviles ya podemos hacer uso de esta. La app permite subir cualquier documento, ya sean archivos de texto, PDF, transcripciones de YouTube, archivos de audios o enlaces web.

Desde la aplicación, solo tenemos que pulsar sobre el botón “crear nuevo”

E ir añadiendo las diferentes fuentes, dependiendo de la naturaleza de las mismas, debemos seleccionar entre “PDF”, “sitio Web”, “YouTube” o “texto copiado”

Una vez añadidas las fuentes ejecutamos el comando.

Tras un tiempo de procesado, obtendremos como resultado el resumen con toda la información, de una forma precisa y estructurada.

Por último, pulsa el botón “resumen de audio”

Un podcast que podemos escuchar gracias a las voces generadas por IA, y que además se encuentra disponible en 50 idiomas. Podemos descargar el audio, para escucharlo posteriormente o compartirlo con otros usuarios.

Las opciones de personalización son muy pocas, ya que no podemos elegir las voces, al mismo tiempo que no actualiza los archivos de las fuentes, y esto supone que tengamos que actualizarlo de forma manual. Al mismo tiempo que no soporta paywalls y en el caso de los videos de YouTube, solo admite aquellos que contengan subtítulos y sean de carácter público. Una herramienta incluida en algunos planes de suscripción de Google, la cual cuenta con limitación en el número de uso dependiendo la opción contratada, así como en el número de palabras por fuente y en las consultas por notebook.

Esta tecnología está en constante evolución, mejorando la capacidad de convertirnos en nuestro asistente de investigación personal. Algo que nos facilita el trabajo y reduce el tiempo de procesado de la información. Al mismo tiempo que podemos generar consultas directas acerca del contenido de nuestras fuentes, obteniendo respuestas basadas únicamente en estas. Otra opción muy interesante que nos ofrece, es la de generar ideas dándonos otras perspectivas cuya base son los documentos que le hemos suministrado. A través de la constante actualización de la misma tendremos acceso a las novedades que nos vayan ofreciendo sus desarrolladores, como la capacidad de generar los resúmenes en varios idiomas.