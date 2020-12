Cómo crear y compartir rutas de Google Maps dibujadas a mano alzada

La aplicación de mapas de Google es sin duda la más popular a la hora de planificar nuestros viajes, no solo cuando diseñamos la ruta, sino también para sacarle el máximo partido a todo lo que podemos disfrutar en nuestro destino. Y seguramente alguna vez te hayas quedado con las ganas de dibujar tus propias rutas dentro de la aplicación y sus mapas. Pues bien, vas a poder hacerlo sobre los mapas de Google, pero no exactamente desde Google Maps, sino en otra de las herramientas de mapas de Google. Algo que nos va a aportar mucha libertad a la hora de diseñar nuestros propios itinerarios.

Así puedes personalizar tus rutas

Es a través de la herramienta My Maps de Google como podemos crear nuestras propias rutas a partir de un dibujo a mano alza en la pantalla. A esta podemos acceder desde su página web, o bien desde la app de Android. Dentro de esta herramienta podemos dibujar las rutas fácilmente con la herramienta de mano alzada. Para ello lo que debemos hacer es pulsar sobre el icono de “Dibujar línea” que está representado por una línea de tres puntos. Una vez que pulsamos, debemos seleccionar en el mapa el punto de partida dentro del mapa, seleccionando el punto con el ratón.

Google Maps | Tecnoxplora

Ahora solo tenemos que ir desplazando el cursor por el itinerario que queremos crear, iremos viendo en color azul cómo se va generando la ruta sobre el mapa. Una vez que llegamos al punto final debemos pulsar otra vez el botón del ratón. La ruta quedará creada y será entonces cuando podamos guardarla como un mapa más dentro de nuestra cuenta de Google, para abrirla después desde Google Maps. De esta forma siempre podremos acceder a esta ruta creada por nosotros mismos desde la aplicación de mapas.

Google My Maps | Tecnoxplora

Solo hay que pulsar sobre el botón de “Compartir” en la parte superior izquierda de la pantalla para poder enviar un enlace con la ruta que podremos abrir en cualquier dispositivo. Podemos enviárselo a otras personas con cuenta de Google, o bien copiar un enlace para poder enviárselo a otras personas, por ejemplo en WhatsApp. De la misma forma podemos hacerlo en nuestro móvil Android. El funcionamiento es el mismo, solo que en esta ocasión se sustituye al ratón por nuestro dedo, por lo que será el movimiento de este el que marcará la forma en la que se basará nuestra ruta.

Esta app de My Maps es ideal para personalizar nuestras rutas, ya que como sabéis en Google Maps no hay tanta libertad en este aspecto, al menos es más difícil poder crear las rutas de esta forma moviendo los nodos de rutas propuestas por Google. Así que si quieres libertad total para crear rutas como si se tratara de un dibujo, esta de My Maps es la app que deberías instalar en tu móvil o abrir en tu navegador, tiene muchísimas posibilidades para precisamente crear tus propios mapas, que son 100% compatibles con Google Maps, la más popular de las apps de mapas.