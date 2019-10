No cabe duda de que las tabletas digitales y los smartphones han puesto un punto y aparte en nuestras vidas. No solo son aparatos con los que nos podemos comunicar con otras personas gracias a las apps de mensajería. También son útiles herramientas multifunción dependiendo de los programas que tenga integrados. Pero lo más interesante es que sirven tanto para el ocio como el trabajo y hoy te hablamos de una app que sirve para lo primero. Su nombre es Windy, una app para convertir tu iPad en un instrumento de viento.

Convierte tu iPad o iPhone en un instrumento de viento

Los instrumentos musicales tiene varias familias y dentro de estas subfamilias que los categorizan. De este modo podemos hablar de cuerda frotada, viento madera o percusión metal entre muchos otras variantes. Pero hoy nos toca hablar de la familia que engloba las de viento, ya que puedes convertir tu iPad o iPhone en un instrumento de viento con Windy.

Convierte tu Ipad en un intrumento de viento | Windy

Nada más instalarla, que además es gratuita, tendrás ante ti un sencillo menú donde elegir entre tres instrumentos de viento que puedes tocar. Después solo tienes que sostener el teléfono o la tablet en posición vertical y con los cuatro dedos de cada mano en la pantalla ya que cada uno tocará una nota. Por desgracia no sigue la nomenclatura clásica del Do, Re, Mi si no que sigue el sistema inglés o denominación literal compuesto por las letras del abecedario. Una vez posicionado solo queda soplar por la parte del micrófono para que el terminal ejecute el sonido con la nota designada.

Hacerse con el control no es difícil, al menos si no lo haces por tu cuenta. Windy no te pide saber solfeo, pero sí que tiene una biblioteca de 36 canciones sencillas a las que puedes acudir para aprenderlas. Se trata de una buena aplicación para que tanto los mayores como los más pequeños tengan acceso a tocar un instrumento aunque sea desde un dispositivo móvil. Además, en su última actualización Windy es compatible con el uso de cualquier dispositivo de audio Bluetooth, así que si tienes un altavoz, televisión o auriculares inalámbricos puedes escuchar lo que tocas con mejor definición de sonido.

Tocar en horas responsables

Puede que tú o tu pequeño queráis aprender a tocar un instrumento de viento o simplemente practicar un poco con el móvil. Windy es una app estupenda para ello, pero recuerda que debes tener cierto cuidado al usarla. Por ejemplo, revisa el control de sonido antes de empezar a tocar y sobre todo hazlo en horas en las que no se moleste al resto de personas de la casa o a los vecinos, especialmente si usas con un altavoz o barra de sonido, por lo que te recomendamos el uso de auriculares.